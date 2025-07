Pernambuco “desembarca” nesta semana em São José dos Campos

Dois dos principais atrativos pernambucanos desembarcam literalmente esta semana em São Paulo com a chegada do roadshow “Pernambuco Naturalmente Incrível”. A ação itinerante da Empresa de Turismo de Pernambuco (EMPETUR) vai percorrer o Brasil divulgando o frevo e a gastronomia.

Durante o evento, agentes de viagens, operadores de turismo, jornalistas especializados e influenciadores de turismo e gastronomia terão uma experiência completa em oficinas culinárias interativas para aprender na prática receitas típicas pernambucanas. Ao mesmo tempo, vão conhecer as potencialidades turísticas do estado, desde o litoral até o sertão.

Segundo Diogo Beltrão, diretor de Marketing da EMPETUR, a intenção é fortalecer o conhecimento dos formadores de opinião sobre o que é Pernambuco. “Queremos que cada participante se torne um multiplicador da nossa cultura e das nossas belezas naturais com vivência e propriedade, repassando essa experiência no momento da venda de pacotes aos clientes”.

