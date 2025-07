Portal NetCampos marca presença no FAM nas Alturas e destaca noite de abertura com shows de Silva, Duda Brack e Coisa Nossa

Campos do Jordão, 12 de julho de 2025 – A redação do Portal NetCampos acompanhou de perto o primeiro dia do aguardado FAM nas Alturas, evento que estreou neste sábado no Prana Park com uma proposta ousada: renovar a experiência do inverno na serra com arte, música e gastronomia de excelência.

A abertura do festival celebrou os 10 anos do FAM Festival em grande estilo, com uma programação 100% dedicada à música brasileira. O duo Coisa Nossa, formado por João Mantuano e Paula Raia, deu o tom da tarde com composições autorais que já contam com o aval de nomes como Ney Matogrosso. Em seguida, foi a vez de Duda Brack incendiar o público com sua fusão de ritmos e presença cênica marcante.

Mas foi Silva quem encerrou a noite em clima de euforia. Com hits como “Fica Tudo Bem” e releituras de clássicos de Caetano e Gil, o cantor capixaba entregou uma performance leve e energética, sob o céu frio de Campos do Jordão.

Além dos shows, o evento proporcionou experiências para todas as idades: tirolesa de bike, feira criativa com produtos locais, espaço kids, acessibilidade total e uma vila gourmet recheada de foodtrucks e bares temáticos. O destaque entre as ativações ficou por conta da Melitta, que ofereceu um espaço de descanso com café fresquinho para aquecer os visitantes.

O FAM nas Alturas segue até o dia 26 de julho, sempre às sextas e sábados, com shows de nomes como Diogo Nogueira, Marcos & Belutti, Damadá e muitos outros. Os ingressos partem de R$ 80 e estão disponíveis na Bilheteria Digital.

📍 SERVIÇO:

Local: Prana Park – Av. Gustavo Biagioni, 7900 – Estrada do Pico do Itapeva

Datas: 12, 18, 19, 25 e 26 de julho de 2025

Horário: das 13h à 01h

Vendas: Bilheteria Digital

O Portal NetCampos continuará acompanhando todos os detalhes do festival. Fique ligado em nossas redes e na cobertura completa da temporada de inverno em Campos do Jordão!