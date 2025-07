Projeto Aprendiz oferece qualificação profissional para jovens nas férias

Taxa de desemprego entre jovens é de 14,9%, segundo o IBGE - Foto Divulgação

Desde o arrefecimento da pandemia que a taxa de desemprego vem caindo no Brasil. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, (IBGE), No trimestre encerrado em maio de 2025, o índice ficou em 6,2%, o menor para o período desde 2012. Já entre os jovens, o desafio ainda é grande. De março a maio, 14,9% dos brasileiros entre 18 e 24 anos estavam sem trabalho no país, mais que o dobro da média nacional.

A pouca ou nenhuma experiência, o baixo nível de escolaridade e a falta de capacitação profissional são os principais fatores que dificultam o primeiro emprego. Para aumentar as chances dos jovens no mercado de trabalho, Campos do Jordão recebe mais uma edição do Projeto Aprendiz voltado aos alunos da rede municipal de ensino.

Atendimento será presencial e online

Dias 25 e 26 de julho, a escola Advanced vai oferecer aos jovens estudantes em férias aulas online sobre edição de vídeo, Marketing digital, inteligência artificial, Canva e Capcut. O projeto também vai atender presencialmente no Mercado Municipal com encaminhamento de currículos, oferecimento de cursos profissionalizantes com possibilidade de bolsas de estudo e entrevistas avaliativas.

No dia 25/07, o atendimento será das 09h às 17h30, e no dia 26/07, das 09h às 13h30. A taxa para participar do processo custa R$ 20. É a chance que os jovens a partir de 14 anos têm para aproveitar as férias escolares e aprimorar o currículo, tornando-se mais competitivos na disputa pela tão sonhada primeira vaga com carteira assinada.