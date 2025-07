Senac do Vale do Paraíba oferece 5.900 vagas gratuitas para cursos técnicos e livres no segundo semestre de 2025

O Senac, por meio do Programa Senac de Gratuidade, disponibiliza 5.900 vagas 100% gratuitas para cursos técnicos e livres em diversas áreas do conhecimento, até dezembro de 2025, nas unidades de Campos do Jordão, Guaratinguetá, Pindamonhangaba, São José dos Campos e Taubaté, no Vale do Paraíba.

As inscrições para as bolsas de estudo estão abertas 20 dias antes do início de cada curso, sempre ao meio-dia, no site oficial do Senac. Para se inscrever, é necessário ter uma renda familiar de até dois salários mínimos por pessoa. A ocupação das vagas é feita por ordem de chegada na fila virtual.

De acordo com dados do Senac, a taxa de empregabilidade dos alunos dos cursos técnicos da instituição chega a quase 70% até um ano após a conclusão. A Pesquisa Nacional de Avaliação dos Egressos do Senac revela que 86,4% dos formados melhoraram o desempenho profissional após a formação, com destaque para aumentos de salário (34%), promoções (21,5%) e a conquista do primeiro emprego com carteira assinada (18,9%).

Cursos gratuitos no Vale do Paraíba

Confira alguns dos cursos oferecidos nas unidades do Senac na região:

Centro Universitário Senac - Campos do Jordão

Educação para o Trabalho – Trampolim (11/8/25 a 2/9/26)

Técnico em Administração (26/8/25 a 14/10/26)

Inglês Intermediário (2/9 a 18/12/25)

Camareiro(a) em Meios de Hospedagem (8/9 a 12/11/25)

Cozinheiro (21/10/25 a 6/2/26)

Garçom (22/10 a 25/11/25)

Senac Guaratinguetá

Técnico em Administração (4/8/25 a 28/10/26)

Técnico em Guia de Turismo (5/8/25 a 5/10/26)

Técnico em Recursos Humanos (5/8/25 a 21/8/26)

Técnico em Publicidade – Lançamento (1°/9/25 a 17/9/26)

Branding Pessoal: imagem e estilo feminino (2/9 a 23/9/25)

Manicure e Pedicure (15/9 a 7/11/25)

Senac Pindamonhangaba

Agência de Turismo: práticas operacionais e tendências de mercado de viagens (11/8 a 10/10/25)

Organizador de Eventos (11/8 a 28/10/25)

Improvisação Teatral (8/8 a 14/11/25)

Atendente de Farmácia (19/8 a 28/11/25)

Técnico em Informática (18/8/25 a 15/6/27)

Técnico em Modelagem do Vestuário (1º/9/25 a 14/9/26)

Senac São José dos Campos

Técnico em Hospedagem (11/8/25 a 8/2/27)

Técnico em Nutrição e Dietética (27/8/25 a 30/6/27)

Teatro para Executivos (2/9 a 7/10/25)

Estratégias de Marketing Digital para E-commerce (6/9 a 6/12/25)

Técnico em Recursos Humanos (6/10/25 a 1º/2/27)

Técnico em Informática (1º/10/25 a 17/5/27)

Senac Taubaté

Técnico em Publicidade (4/8/25 a 16/7/26)

Programador de Sistemas (13/8 a 31/10/25)

A Arte de Fazer Festas e Eventos Temáticos (14/8 a 11/9/25)

Contador de Histórias (14/8 a 28/8/25)

Técnico em Design de Interiores (18/8/25 a 15/2/27)

Inteligência Artificial Aplicada ao Power BI (10/9 a 29/9/25)

Para consultar todos os cursos e as inscrições abertas, acesse o portal de cada unidade no site oficial do Senac: www.sp.senac.br.

Sobre o Programa Senac de Gratuidade

Em 2025, o Senac São Paulo oferece mais de 180 mil bolsas de estudo gratuitas em todo o estado. Desde sua criação, o programa já beneficiou mais de 1,7 milhão de pessoas. Para mais informações, visite https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade.

