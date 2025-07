Shopping Jardim Oriente Apresenta Living in Sin Bon Jovi Tribute

O Shopping Jardim Oriente, localizado em São José dos Campos, recebe no próximo dia 6 de agosto, às 19h, na Praça de Alimentação, a apresentação do Living in Sin Bon Jovi Tribute, uma banda cover que fará uma homenagem ao legado do Bon Jovi, incluindo um tributo especial ao baixista Alec John Such, que faleceu em 2022. Alec foi membro fundador da banda e participou de seus primeiros álbuns, como "Slippery When Wet" e "New Jersey", que alcançaram sucesso mundial.

A homenagem será marcada por uma apresentação única da banda cover, que promete transportar o público para uma viagem nostálgica com os maiores sucessos da banda, como "Livin' On A Prayer", "It's My Life", "Wanted Dead or Alive" e o clássico "Always".

Glaucia Acciarito, gerente de marketing do Shopping Jardim Oriente, destaca: "O Shopping Jardim Oriente está sempre atento ao que motiva seu público. Esse tributo certamente irá agradar a todos que curtem o Bon Jovi."

Com uma energia contagiante e interpretação fiel, a banda Living in Sin recria com maestria a emoção e os arranjos que tornaram o Bon Jovi um ícone do rock. Cada apresentação é uma experiência inesquecível, com destaque para o vocalista Jon Bon Jovi, interpretado de forma magistral pelos músicos apaixonados pela banda.

Além da apresentação musical, o show conta com um espetáculo visual envolvente, com trechos de videoclipes, iluminação vibrante e um palco dinâmico, criando uma atmosfera que remete aos grandes shows do Bon Jovi ao longo dos anos.

Kleber Oliveira, líder da banda, compartilha: "Nossa admiração pelo Bon Jovi nos motiva a dar o melhor de nós em cada show. Queremos proporcionar aos fãs uma experiência autêntica e inesquecível, além de fazer uma justa homenagem ao primeiro baixista da banda."

Serviço:

Data: 6 de agosto, às 19h

Local: Praça de Alimentação, Shopping Jardim Oriente

Endereço: Rua Andorra, 500, Jd. América, São José dos Campos - SP

Estacionamento: Gratuito

Website: www.shoppingjardimoriente.com.br

