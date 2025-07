Trecho de Pinda entrará no edital de concessão da Estrada de Ferro

Trecho de serra da ferrovia que está totalmente abandonada - Foto @correianews

A recuperação da Estrada de Ferro Campos do Jordão entre Santo Antônio do Pinhal e Pindamonhagaba estará no edital de concessão da ferrovia. A informação dada pelo governador Tarcísio de Freitas durante visita a Lagoinha foi confirmada pelo secretário de Parcerias e Investimentos, Rafael Benini, que se encontrou com o prefeito de Pinda, Ricardo Piorino. “Esse trecho é o mais pesado tecnicamente e financeiramente. Nossa equipe está buscando soluções para diminuir custos, visando atrair empresas qualificadas em nosso leilão”, disse o secretário.

No projeto de concessão, o trecho obrigatório de operação da EFCJ vai desde a estação Emílio Ribas, em Vila Capivari, até a estação Eugênio Lefévre, em Santo Antônio do Pinhal. Durante audiência pública realizada em maio, em Campos do Jordão, a advogada da Companhia Paulista de Parcerias (CPP), Maria Laura Felix de Souza, disse que reativação até Pindamonhangaba seria facultativa, ou seja, a concessionária ficaria livre para decidir se faz ou não o investimento. Saiba mais aqui.

A prefeitura de Pindamonhangaba informou que irá agendar uma nova reunião com o secretário de Parcerias e Investimentos para apresentar a densidade demográfica e a importância da mobilidade da região como forma de qualificar a viabilidade dos investimentos.

De acordo com o novo cronograma, o edital de concessão deverá ser lançado em setembro e o leilão, inicialmente previsto para dezembro, deverá ocorrer no primeiro trimestre de 2026. “Nosso compromisso com o turismo e mobilidade rural segue firmado em prol do resgate da memória afetiva da nossa querida estradinha”, disse Piorino, prefeito de Pindamonhangaba.

Secretário Rafael Benini com o prefeito Piorino - Foto Prefeitura de Pindamonhangaba

O projeto

A concessão da EFCJ envolve os 47 km da ferrovia e toda a sua infraestrutura turística, incluindo o Museu de Memória Ferroviária do Parque Capivari, em Campos do Jordão, o Parque Reino das Águas Claras, em Pindamonhangaba, além da permissão de novos negócios. A empresa que vencer a concorrência assumirá o complexo por 24 anos, com investimento previsto de R$ 403,5 milhões.

Enquanto isso, a estrada de ferro continua sucateada e com os passeios turísticos na área urbana de Campos do Jordão paralisados por tempo indeterminado.