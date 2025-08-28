Abertas as inscrições para cursos profissionalizantes grátis

Inscrições vão até dia 4 de setembro - Foto Divulgação

Atenção você que busca recolocação ou quer entrar no mercado de trabalho. O programa Trampolim, plataforma digital que conecta trabalhadores a vagas de emprego, está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional. As oportunidades são para jovens e adultos a partir dos 16 anos que pretendem iniciar uma transição de carreira e para jovens entre 16 e 24 anos que buscam o primeiro emprego.

Os cursos são em várias áreas como logística, almoxarife, gestão financeira, auxiliar administrativo, informática, programação web, entre outros. São ao todo 4.550 vagas, sendo a imensa maioria remotas (3.060) e 1.490 com aulas presenciais em 43 municípios paulistas. Já os cursos online estão disponíveis para todas as regiões do estado e todos serão ministrados em três turnos: manhã (8h às 12h), tarde (13h às 17h) e noite (18h às 22h).

As inscrições

Os interessados devem se candidatar pela plataforma do programa Trampolim até dia 4 de setembro. As vagas serão garantidas por ordem de chegada e caso a procura seja maior que a oferta, pessoas menores de idade, com deficiência, de baixa renda e desempregadas terão prioridade na seleção. As aulas estão previstas para começar no dia 15 de setembro.

Faça sua inscrição aqui