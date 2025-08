Aeroporto de São José dos Campos amplia oferta de voos comerciais

Aeroporto de São José dos Campos já recebeu mais de 35 mil passageiros - Foto @correianews

O aeroporto de São José dos Campos ganhou mais um horário de voos comerciais para o Rio de Janeiro. Na segunda-feira, dia 04 de agosto, a Gol Linhas Aéreas passou a operar rumo ao Galeão às segundas, terças, quintas e sábados sempre às 6h com pouso previsto no Rio para as 7h05. Os voos de volta decolam às segundas, quartas, sextas e domingos às 21h40.

Com a ampliação, os passageiros passam a contar com mais opções de viagens e, consequentemente, ganham novas possibilidades de conexões. “Estamos muito satisfeitos em anunciar mais um voo semanal entre São José dos Campos e o Rio de Janeiro, com conexões rápidas para todo o Brasil e também para Buenos Aires”, explica Eduardo Valle, presidente do Conselho de Administração da SJK, concessionária do aeroporto.

Em março de 2024, o aeroporto de São José dos Campos retomou os voos comerciais. Um ano e cinco meses depois, o balanço é positivo. Segundo a SJK, mais de 35 mil passageiros embarcaram no terminal na rota São José – Rio de Janeiro neste período, com a realização de 336 pousos e decolagens. Em feriados prolongados e eventos de grande porte, os voos partiram com 99% de ocupação. O público corporativo registrou a maior demanda pelas operações.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Com informações Prefeitura de S. J. Campos.