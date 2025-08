Alok é confirmado no Vale Rodeio Show, que reúne mais de 10 atrações nacionais em setembro

O Vale Rodeio Show acaba de ganhar um reforço de peso na sua programação: o DJ e produtor Alok foi anunciado neste sábado (2) como uma das grandes atrações da edição histórica de 2025. Com sua participação, o evento passa a contar com mais de 10 nomes de destaque da música nacional, consolidando-se como um dos maiores espetáculos do ano no Vale do Paraíba.

A festa acontece entre os dias 19 e 27 de setembro, em São José dos Campos, com uma programação que promete unir música, montarias e entretenimento de alto nível.

O show de Alok está marcado para o dia 19 de setembro, na mesma noite em que sobem ao palco Jorge & Mateus e Open Farra. A combinação deve garantir uma das noites mais eletrizantes do festival.

Programação oficial de shows do Vale Rodeio Show 2025

19 de setembro (sexta-feira) – Jorge & Mateus / Open Farra / Alok

20 de setembro (sábado) – Lauana Prado / Gustavo Mioto

26 de setembro (sexta-feira) – Diego e Arnaldo / Zé Neto & Cristiano / Jiraya Uai

27 de setembro (sábado) – Simone Mendes / Dennis

Rodeio e emoção garantida

Além das atrações musicais, o evento contará com provas de rodeio em touros e cavalos. Integrando a Liga Nacional de Rodeios, o campeão da etapa em São José dos Campos garante vaga para competir no Rodeio de Barretos, o maior da América Latina.

Estrutura e ingressos

Com realização da MP Promoções e produção da Zé Eventos, o Vale Rodeio Show promete infraestrutura de alto padrão, com tecnologia de ponta em som e iluminação, além de atenção aos mínimos detalhes para proporcionar uma experiência única ao público.

Os ingressos já estão à venda pelos sites:

🌐 www.valerodeioshow.com.br

🌐 www.eventim.com.br