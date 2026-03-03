Ilhabela recebe a carreta da mamografia

Carreta da mamografia fica em Ilhabela até dia 14 de março - Foto Governo de SP

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher celebrado em oito de março, a Secretaria Estadual de Saúde vai intensificar ao longo do mês a campanha de prevenção ao câncer de mama colocando na estrada a carreta da mamografia. O serviço vai percorrer as cidades paulistas realizando exames gratuitos em mulheres com 35 anos ou mais, principalmente a faixa etária entre 50 e 74 anos, o público-alvo da iniciativa.

A carreta é, na verdade, uma unidade móvel de saúde equipada com mamógrafo digital, aparelho de ultrassom, conversor de imagens, entre outros aparelhos. O atendimento começou esta semana em São Paulo e chega a partir de terça-feira, dia 03 de março, na cidade de Ilhabela, no Litoral Norte. O veículo está estacionado na Unidade Básica Água Branca, que fica na avenida Cel. José Vicente de Faria Lima, 1435

Para realizar o exame, não precisa de agendamento. Basta comparecer até dia 14 de março, das 8h às 17h, levando a carteira de identidade, o cartão SUS e a solicitação do médico. São distribuídas 50 senhas por dia, número que cai pela metade aos sábados. A entrega é feita por ordem de chegada. Caso o exame apresente alguma alteração, a mulher é encaminhada para tratamento na rede do Sistema Único de Saúde (SUS).

A carreta da mamografia faz parte do programa Mulheres de Peito, que tem como objetivo conscientizar sobre a importância do exame não apenas para evitar o câncer, mas também para a detecção precoce da doença, o que aumenta as chances de cura.

Serviço:

Carreta da Mamografia em Ilhabela – SP

Data: 3 a 14 de março

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e, aos sábados, das 8h às 12h (exceto feriados)

Endereço: Avenida Cel. José Vicente de Faria Lima, 1435 – Estacionamento da Unidade Básica Água Branca Gov. André Franco Montoro.