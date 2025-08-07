Brasil recebe quase 6 milhões de turistas estrangeiros no primeiro semestre

São Paulo foi a principal porta de entrada do país - Foto José Cordeiro

O Brasil está em alta entre os turistas estrangeiros. Pelo menos é o que indicam os números divulgados pelo Ministério do Turismo. Entre janeiro e julho de 2025, o país recebeu 5.952.254 visitantes internacionais, alta de 47,5% em comparação com o mesmo período de 2024. O resultado é recorde, equivale a quase duas vezes a população do Distrito Federal (2.982.818 habitantes).

Somente em julho houve 620.143 desembarques, um crescimento de 41,9% em relação a julho do ano passado. Isso significa 183 mil turistas a mais no Brasil. Os países da América Latina foram os principais emissores, com quase 3,7 milhões de turistas, especialmente a Argentina, Chile e Uruguai. Dos Estados Unidos vieram 465.192 visitantes e da Europa, 532.242 viajantes, a maioria da França, Portugal, Alemanha e Reino Unido.

“Receber quase 6 milhões de turistas estrangeiros em sete meses é um feito histórico que mostra que o Brasil voltou ao protagonismo no cenário internacional”, comemorou o ministro do Turismo, Celso Sabino. As principais portas de entrada foram São Paulo, com 1.582.286 turistas estrangeiros, e Rio de Janeiro, que registrou entre janeiro e julho 1.324.515 chegadas. O Rio Grande do Sul ficou em terceiro lugar, ao receber 1.256.132 desembarques internacionais.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Para Marcelo Freixo, presidente da Embratur, o resultado é fruto do trabalho de promoção de destinos brasileiros no exterior. “Cada turista que escolhe o Brasil movimenta a economia, gera empregos, aquece o comércio local, fortalece a cultura e cria novas oportunidades de negócios”, ressaltou.