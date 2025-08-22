Campos do Jordão inagura a primeira cooperativa de reciclagem

Inauguração da cooperativa ocorre nesta sexta-feira, 22/08 - Foto Terra Campos

Nesta sexta-feira, 22/08, Campos do Jordão dá um importante passo rumo à sustentabilidade com a inauguração da Mantiqueira Viva, a primeira cooperativa de reciclagem da estância. O fato marca o início da coleta seletiva com catadores cooperados em uma usina de separação. Até então, havia na cidade somente associações, um formato totalmente diferente.

100% dos resíduos coletados pela empresa Terra Campos Ambiental, que presta o serviço em Campos do Jordão, serão separados na cooperativa. Segundo a secretária municipal do Meio Ambiente, Denise Maria Mota Góes, aproximadamente 50 toneladas de material reciclável deverão ser beneficiadas por mês. “Os cooperados vão administrar a cooperativa com supervisão da Terra Campos e fiscalização da prefeitura via Secretaria de Meio Ambiente”, explicou a secretária.

Segundo Denise Góes, os impactos positivos não serão notados apenas na preservação do meio ambiente. “Os resultados vão muito além do que simplesmente reciclar o lixo. O meio ambiente ganha com a redução da poluição e a conservação de recursos, a sociedade ganha com a inclusão socioeconômica, geração de emprego e melhor saúde, e por fim o poder público ganha com a economia de recursos, o cumprimento da lei e a melhoria da gestão”, concluiu.

Serviço:

Inauguração da cooperativa de reciclagem Mantiqueira Viva

Data: Sexta-feira, 22/08

Horário: 14h

Local: Terra Campos Ambiental - Av. Dr. Luiz Gonzaga Bandeira de Melo Arrobas Martins, 500, ao lado da pista de motocross – Campos do Jordão SP