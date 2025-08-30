Campos do Jordão recebe 16º Encontro da ASP com recorde de inscrições e lançamento da plataforma digital AASP Verifica

O clima serrano e a hospitalidade de Campos do Jordão voltaram a ser cenário para um dos encontros mais tradicionais da advocacia brasileira. Entre os dias de programação, a cidade sediou o 16º Encontro Anual da AASP – reunindo profissionais de diferentes regiões do país para palestras, debates e networking no Convention Center.

A cobertura contou com a participação da netcampos, que entrevistou a presidente da associação, Dra. Renata Castello. Durante a conversa, ela ressaltou a importância do evento e destacou que Campos do Jordão já se consolidou como sede natural do encontro.

Recorde de inscrições em 2025

A edição deste ano alcançou números históricos, registrando 815 inscritos – um recorde em relação aos anos anteriores. Apenas na abertura, mais de 550 participantes já estavam presentes.

Segundo Castello, a receptividade da cidade contribui para esse crescimento. “As pessoas gostam muito de Campos do Jordão, nós temos muitos contatos aqui e somos sempre bem recebidos. Não há por que mudar o que já dá certo”, destacou.

Campos do Jordão, tradição consolidada

Esta foi a sexta edição realizada em Campos do Jordão, e a presidente da AASP ressaltou a parceria com a cidade. Além da paisagem e do clima, fatores como a gastronomia, a rede hoteleira e o acolhimento da população são diferenciais para manter a tradição. “Sempre temos gratas surpresas com pessoas nos ajudando, oferecendo espaços e se disponibilizando para apresentar seus produtos”, afirmou.

Inovação: AASP Verifica

Entre as novidades apresentadas nesta edição está o lançamento da AASP Verifica, uma plataforma digital que permitirá aos advogados armazenar e consultar provas digitais, garantindo certificação oficial da associação.

A presidente explicou que a ferramenta é mais um passo na busca por soluções que facilitem a rotina profissional. “A AASP, desde o seu surgimento, há 82 anos, tem como missão melhorar e facilitar a vida dos advogados e advogadas. A AASP Verifica vem justamente para reforçar esse compromisso”, afirmou.

Conteúdo diversificado

Questionada sobre os destaques da programação, Castello preferiu não apontar apenas um tema, já que as palestras foram pensadas para diferentes nichos de atuação da advocacia. “É difícil falar em um destaque único porque, por exemplo, agora à tarde, temos painéis mais nichados. O encontro é justamente essa oportunidade de troca de ideias e atualização”, disse.

Tradição e futuro

O encontro reforçou o papel da AASP como referência nacional em apoio e capacitação para a advocacia. Com 82 anos de história, a entidade segue firme no propósito de oferecer estrutura, conteúdo e inovação para seus associados.

Campos do Jordão, mais uma vez, se mostrou um palco à altura desse compromisso, unindo tradição, acolhimento e ares de inovação para fortalecer a advocacia brasileira.