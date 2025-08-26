Com investimento de R$ 2 milhões, Cooperativa Mantiqueira Viva inicia operações de reciclagem

Cooperativa inicia atividades processando 30 toneladas/mês - Foto @correianews

A Mantiqueira Viva, primeira cooperativa de reciclagem de Campos do Jordão, já está em pleno funcionamento. A usina é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre a prefeitura e a empresa Terra Campos Ambiental, que investiu R$ 2 milhões para a construção do galpão e compra dos equipamentos. “A gente conta com uma esteira de triagem ergonômica, que proporciona conforto às pessoas, e temos uma prensa capaz de compactar até três fardos de recicláveis de 130 kg por vez, o que dá agilidade ao processo e otimiza os ganhos”, explicou a engenheira ambiental da Terra Campos, Ana Carolina Nascimento.

Nesta fase inicial, cerca de 30 toneladas de materiais recicláveis por mês serão processadas pela cooperativa, com expectativa de chegar a 50 toneladas. Segundo a prefeitura, cerca de 20 toneladas ainda são despejadas no lixo comum. “Espero que a população saiba a importância que isso tem, incluindo os grandes geradores de resíduos, os empresários, o comércio, para que passem a ter mais consciência na separação do lixo”, ressaltou a Secretária Municipal do Meio Ambiente, Denise Maria Mota Góes.

O início

Foram cinco anos de preparação, sendo os últimos 12 meses dedicados à qualificação da mão de obra em parceria com o Sebrae, promovendo encontros educativos sobre empreendedorismo e cooperativismo. Todo o processo atendeu as determinações da legislação trabalhista e da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A Mantiqueira Viva entra em atividade com sete catadores que passam a contar com uma renda formal. “Por lei, eles devem receber um salário mínimo mais 40% de insalubridade, o que dá em torno de R$ 2.100”, explicou a Presidente da cooperativa, Pâmela André Ribeiro.

Catadora de recicláveis há 30 anos, Dona Sueli comemorou a criação da cooperativa. “É maravilhoso porque a gente vai trabalhar em um lugar limpo, com todos os equipamentos de proteção, com treinamento para usar o maquinário, então, aqui a gente tem toda a estrutura”.

A Cooperativa Mantiqueira Viva funciona na sede da empresa Terra Campos Ambiental, que fica na avenida Dr. Luiz Gonzaga Bandeira de Melo Arrobas Martins, número 500, no bairro Santa Cruz.