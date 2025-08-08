COMTUR espera 40 mil turistas para o Dia dos Pais em Campos do Jordão

INMET prevê frio entre 4º e 6º no fim de semana - Foto @correianews

Segundo o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), uma viagem à cidade mais alta do Brasil deverá ser o presente escolhido por cerca de 40 mil pessoas. Essa é a estimativa de público para o fim de semana do Dia dos Pais em Campos do Jordão. A temporada de inverno já terminou, mas o frio da estação continua sendo um dos principais atrativos.

Desde o mês passado, a estância tem registrado temperaturas abaixo de 10º todas as noites. Para o fim de semana, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) prevê mínimas entre 4º e 6º, o que eleva o otimismo dos empresários, principalmente do comércio e rede hoteleira, que agora oferece diárias com valores mais baixos em comparação com as férias de julho. O preços vão de R$ 250 a R$ 5 mil, dependendo o padrão da hospedagem.

Festa da Cerejeira também deve aquecer o movimento

Tão tradicional quanto o frio são as floradas das cerejeiras, árvore típica do Japão que desde o final de julho tinge de rosa a paisagem de Campos do Jordão. Esse espetáculo da natureza é exaltado na 54ª Festa da Cerejeira em Flor, que celebra a floração e também a cultura japonesa

O evento conta com grupos folclóricos, danças típicas, demonstrações de artes marciais e apresentações de grupos de taiko, o milenar tambor japonês. Para este fim de semana, a programação traz o Grupo Volga Coral, Danças Folclóricas da Rússia, entre outras atrações.

A 54ª Festa da Cerejeira em Flor vai até dia 17 de agosto, sempre aos sábados e domingos. Os ingressos custam R$ 50, mas idosos e jordanenses pagam R$ 25.

Com informações G1.