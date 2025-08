Festa da Cerejeira recebe a Dança do Dragão, espetáculo único no Brasil

Dança do Dragão de Nagasaki, uma lenda da cultura japonesa - Foto @correianews

A cultura Japonesa sempre foi destaque na Festa da Cerejeira em Flor, um sucesso de público. Todo fim de semana tem apresentações de danças típicas e os tradicionais grupos de taiko, nome dado ao tambor milenar japonês. Mas em 2025, em celebração aos 130 anos de amizade entre Brasil e Japão, um espetáculo único no país também foi apresentado na festa: a Dança do Dragão de Nagasaki, algo inédito em Campos do Jordão.

O grupo Jya Odori, de São Paulo, é o único fora do Japão a manter viva essa tradição que tem um significado muito especial. Diz a lenda que o dragão japonês representa prosperidade, sorte e saúde. “Nagasaki não tinha fertilidade, e um grupo de jovens lembrou da lenda contada pelos avós sobre o dragão, o deus da chuva, que quando encontrava a lua trazia prosperidade. Então, eles confeccionaram o dragão e fizeram a apresentação para todos da cidade. Duas semanas depois, choveu em Nagasaki”, explica Raquel Ishikawa, líder do Jya Odori.

O dragão japonês tem dimensões impressionantes! São 20 m de comprimento e cerca de 100 quilos de alegorias carregadas por 15 pessoas, que com muita técnica fazem a dança com extrema leveza de movimentos, resultado de muito treinamento e dedicação. Foram duas apresentações que encantaram o público. “Deu muito frio na barriga, mas quando a gente recebeu o convite a alegria foi muito maior, foi muito emocionante, obrigada”, disse emocionada a líder do grupo.

Festa da Cerejeira ganha workshops gastronômicos

Além do palco, a praça de alimentação foi bastante concorrida. Entre as delícias, destaque para o yakisoba, a tradicional macarronada japonesa. Também fizeram sucesso o empanado tempura de frutos do mar e vegetais fritos e o udon, uma sopa de macarrão com um caldo leve e saboroso.

Workshops acontecem aos sábados e domingos - Foto @correianews

No quiosque do parque, todo fim de semana tem whorkshop gastronômico promovido pela associação Cozinha da Mantiqueira. Desta vez, o tema foi a produção de azeite. “Eu gostei muito do que aconteceu hoje pelo interesse que o azeite tem despertado nas pessoas, principalmente a forma de usar o azeite. Houve uma participação bastante interessante”, avaliou Luiz Rossini, produtor de azeite de Santo Antônio do Pinhal.

Cerejeiras cada vez mais floridas

No intervalo dos workshops, e entre uma apresentação e outra da cultura japonesa, quem dá o show é a natureza com as cerejeiras, que dia após dia ficam cada vez mais floridas transformando Campos do Jordão em um jardim oriental. O auge da floração deve acontecer a partir do próximo final de semana.

Floradas ainda não atingiram o auge - Foto @correianews

SERVIÇO



54ª FESTA DA CEREJEIRA EM FLOR DE CAMPOS DO JORDÃO

Data: Finais de semana de julho (26 e 27) e de agosto (2, 3, 9, 10,16 e 17)

Horário: das 9h às 16h

Local: Parque da Cerejeira, localizado à Avenida Tassaburo Yamaguchi, 2.173, na Vila Albertina, Campos do Jordão/SP

Ingressos: R$50 reais (inteira) e R$25 (meia - idosos e jordanenses), com vendas antecipadas pelo site Sympla

Estacionamento: R$ 35 por carro

Informações: (12) 99711 0904