Morre Dr. Samuel, o médico que trouxe ao mundo gerações de jordanenses

Foto Ricardo Castelfranchi

Campos do Jordão amanheceu de luto. Morreu nesta madrugada, aos 89 anos, Samuel Barbosa da Costa, ou simplesmente Doutor Samuel, o médico cuja trajetória faz parte da história da estância.

Nascido em 25 de janeiro de 1936 em Rebouças, Paraná, formou-se médico na década de 1950 com especialização em ginecologia e obstetrícia e mudou-se para Campos do Jordão, onde atuou por mais de 60 anos. Entre as décadas de 1960 e 1970, trabalhou incansavelmente na estruturação da antiga Santa Casa, onde realizou o parto de milhares de pessoas.

Hoje é difícil encontrar algum jordanense com mais de 30 anos que não tenha nascido por suas mãos. Doutor Samuel era muito querido, dedicou sua vida inteira às famílias jordanenses, preocupação que não ficou apenas no consultório. Ele foi vereador, candidato a prefeito, participou do Rotary Club, amou tanto nossa cidade que foi homenageado na Câmara Municipal com o título de Cidadão Jordanense.

Campos do Jordão amanheceu triste com a partida do Doutor Samuel, mas a gratidão que temos por ele será eterna. O portal NetCampos presta solidariedade à viúva, Ana Maria, aos filhos e netos deste médico exemplar, humano e grande jordanense de coração.

O Prefeito Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê) decretou luto oficial de três dias. O velório será realizado a partir das 16h na Sociedade de Educação e Assistência Frei Orestes (SEA). O enterro está marcado para este domingo, 24 de agosto, às 11h no cemitério municipal.