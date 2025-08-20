Museu CARDE traz para o Brasil dupla premiação na Semana de Monterey, nos EUA

Protótipo da Ferrari F50 premiado na Monterey Car Week - Foto Divulgação CARDE

Com apenas oito meses de funcionamento, o Museu CARDE de Campos do Jordão já fez história ao conquistar logo no seu primeiro concurso internacional dois prêmios para o Brasil na Monterey Car Week, na Califórnia, Estados Unidos. A Ferrari F50, exemplar raro de seu acervo, conquistou o primeiro lugar na categoria que homenageou os 30 anos do modelo esportivo da fabricante italiana.

A conquista foi no The Quail, evento de classe internacional que reuniu 16 exemplares, mas a originalidade e o impecável estado de conservação da F50 apresentada pelo CARDE tornaram o carro imbatível. A exclusividade também pesou na decisão dos juízes, afinal, trata-se de um protótipo do modelo que teve a produção limitada a 349 unidades.

O outro prêmio foi conquistado no Pebble Beach Concours d’Elegance, que também é realizado durante a Semana de Monterey. Neste concurso, a Isotta Fraschini Tipo 8A SS Guida Interna Sport, de 1928, faturou o troféu “Lap of the Luxury” como o carro mais luxuoso. "É especial pensar que tudo isso era um sonho, e que hoje estamos tendo a oportunidade de viver isso na prática”, celebrou Luiz Goshima, diretor do CARDE e membro honorário da Fundação Lia Maria Aguiar.

Pela primeira vez na história o Brasil teve um representante no evento, considerado o mais importante dos Estados Unidos. A participação do CARDE também colocou o nome de Campos do Jordão como destino internacional do antigomobilismo. Desde a sua inauguração, em novembro de 2024, o museu já recebeu mais de 50 mil visitantes, número que deverá aumentar após a premiação na Monterey Car Week.