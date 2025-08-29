Música, oficinas e atividades educativas marcam setembro no Museu e Auditório

Programação começa dia 3 de setembro - Foto @correianews

A programação de setembro no Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro, em Campos do Jordão, conta com atrações voltadas para todos os públicos. Na parte Musical, a série Ensaio Aberto traz a cantora lírica e pianista Débora Fernandes. No repertório, minuetos e canções brasileiras. O ensaio será dia 3 de setembro, às 9h, com ingressos a R$ 15

A cantora Marcela Santos também vai abrir o seu ensaio interpretando canções de diferentes ritmos, entre eles a MPB, em um show marcado pela diversidade musical brasileira. Dia 14 de setembro, às 11h, com entrada franca. Já o cantor e compositor baiano Nando Luz encerra a série Ensaio Aberto apresentando baladas, reggaes e canções de sua autoria. O show grátis vai ser dia 21 de setembro, às 11h.

Projeto Família no Museu

Setembro também está repleto de oficinas que prometem contagiar a família inteira. Uma delas é a Pintura Oculta, em que os participantes aprendem a criar formas e traços utilizando giz branco e uma cartolina. A atividade será realizada dias 6 e 27 de setembro às 11h e às 15h. Ingressos a R$ 15. Aos domingos a entrada é franca.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Dias 13 e 20 de setembro, o público será convidado a criar figurinhas inspiradas na flora e fauna da Mantiqueira. Assim é a oficina Arte com Mata Atlãntica, também em dois horários: 11h e 15h com ingresos a R$ 15 e entrada de graça aos domingos

Confira as demais atrações da programação de setembro

Instrumentos Musicais com Materiais Recicláveis

24 de setembro, às 14h

Inscrições: (16) 98242-0999 – Há 35 vagas

Os participantes vão aprender passo a passo a construir um instrumento musical e depois levam a criação para casa.

Projeto Fora da Caixa

13 de setembro, às 10h

Entrada: gratuita

O programa “Fora da Caixa” leva ao Parque dos Cedros a campanha “A Cada Livro Perdido, um Leitor Encontrado”, que incentiva a escolha de uma boa leitura sem julgar pela capa.

Drive-Thru Voluntário de Resíduos Eletrônicos

14 de setembro, às 9h às 17h

Entrada: gratuita

O Museu e Auditório, em parceria com a Terra Campos Ambiental, convidam o público para mais uma edição do Drive-Thru Voluntário de Resíduos Eletrônicos.

Encontros com Arte: “Dança Circular - O Segredo da Libélula”

27 de setembro, às 15h30

Entrada: R$ 15 inteira e R$ 7,50 meia

A atividade promove união, cooperação e bem-estar ao valorizar gestos simples como o olhar, o sorriso e o abraço. A dança circular fortalece o senso coletivo e o apreço pela convivência.

O Museu Felícia Leirner e Auditório Cláudio Santoro ficam na Av. Dr. Luis Arrobas Martins, 1880 - Alto Boa Vista - Campos do Jordão/SP

informações: (12) 3512-2508