Pamonhada Dona Chica 2026 em Campos do Jordão: evento gastronômico do milho agita março no Horto e Capivari

Campos do Jordão vai ganhar um clima especial nos próximos finais de semana de março. O grupo Dona Chica realiza a Pamonhada Dona Chica 2026, um evento que transforma o milho — ingrediente símbolo da culinária do interior — no grande protagonista de uma programação pensada para reunir famílias, moradores e turistas em torno da boa mesa.

A proposta é simples e ao mesmo tempo cheia de significado: celebrar o mês do milho com receitas tradicionais, música ao vivo, atividades para crianças e experiências gastronômicas que resgatam memórias afetivas. Segundo o material oficial do evento , a programação acontece nos dias 14 e 15 de março e 21 e 22 de março, nas três unidades do Dona Chica em Campos do Jordão.

Um convite para desacelerar e celebrar

Março sempre foi associado à colheita do milho e às receitas que atravessam gerações. A Pamonhada nasce justamente desse espírito: valorizar a cultura regional da Serra da Mantiqueira e transformar a tradição em experiência.

Durante dois finais de semana, o público poderá participar de uma verdadeira imersão no universo do milho. A programação inclui gastronomia temática, música ao vivo com Dinelson, recreação infantil, gincanas e workshop gastronômico de pamonha e coquetéis à base de milho .

Mais do que um evento gastronômico, a Pamonhada é um convite para passar o dia sem pressa, reunir a família, encontrar amigos e aproveitar o que Campos do Jordão tem de mais acolhedor.

Cardápio especial resgata sabores da roça

O milho aparece em diferentes versões no cardápio preparado especialmente para a ocasião. Entre as opções estão pamonha doce e salgada, cural, bolo de milho, broa, chica doida, leitão com farofa de milho, além de sucos e coquetéis criativos feitos com o ingrediente .

A ideia é unir tradição e criatividade, mantendo o sabor da roça como essência, mas sem deixar de lado a apresentação e o cuidado que já são marca registrada do grupo Dona Chica.

Programação em três endereços

No Dona Chica Restaurante, no Horto Florestal, a programação acontece nos dias 14 e 15 de março, das 11h30 às 17h, com todas as atrações previstas: gastronomia temática, música ao vivo, recreação infantil, gincanas e workshop .

Já no Dona Chica Capivari, no Parque Capivari, o evento será realizado nos dias 21 e 22 de março, também das 11h30 às 17h, com programação cultural completa .

Na unidade Dona Chica na Horta, no bairro dos Mellos, o público poderá aproveitar, nos dias 21 e 22 de março, um menu especial à base de milho, com foco em ingredientes frescos e preparos artesanais .

Tradição viva na Serra da Mantiqueira

A Pamonhada Dona Chica 2026 reforça a identidade cultural da cidade e amplia o calendário gastronômico de março, mês que começa a ganhar novos atrativos para quem visita Campos do Jordão fora da alta temporada de inverno.

Entre aromas de pamonha, música ao vivo e brincadeiras ao ar livre, a proposta é clara: celebrar a cultura do interior, fortalecer laços e criar memórias em torno da mesa. Em março, o convite está feito — é hora de “pamonhalizar” Campos do Jordão.