Projeto quer “vender” Campos do Jordão em pacotes turísticos nacionais

Lounge receptivo de Campos do Jordão no aeroporto de São José - Foto @correianews

O trade turístico de Campos do Jordão reúne-se nesta quinta-feira, 14/08, com as principais operadoras de turismo do país para debater a criação de pacotes turísticos como estratégia de posicionamento. A intenção é colocar a estância “na prateleira” de forma competitiva em relação aos demais destinos brasileiros.

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico também tem no radar o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, regiões que atraem por ano cerca de 24 milhões de turistas. Para fazer frente à concorrência regional e nacional, a estância conta como parceiro estratégico o aeroporto de São José dos campos, principal porta de entrada para a Mantiqueira Paulista.

A intenção é criar pacotes completos, com transporte aéreo, hospedagem e experiências em atrativos turísticos em parceria com Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí. O Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) conheceu o projeto em julho, durante sua reunião mensal, e deu apoio irrestrito à iniciativa.

O encontro com as operadoras de turismo será nesta quinta-feira, 14/08, no Espaço Cultural Dr. Além, em Vila Abernéssia, a partir das 17h. “Para avançarmos nessa construção, convidamos todo o trade turístico local para o encontro. A participação é fundamental para alinharmos estratégias e definirmos os próximos passos”, ressaltou Fábio Izar, Secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico de Campos do Jordão.