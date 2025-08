Sorriso Maroto retorna a São José dos Campos com show especial neste domingo

O grupo Sorriso Maroto, um dos nomes mais consagrados do samba e pagode no Brasil, desembarca neste domingo, 10 de agosto, em São José dos Campos, para um show especial na Farma Conde Arena. A apresentação começa às 16h e promete uma tarde repleta de boa música, emoção e momentos marcantes para o público.

Com mais de 20 anos de carreira, o Sorriso Maroto conquistou fãs em todo o país com seu estilo que combina romantismo, irreverência e identidade única. No repertório, sucessos como Assim Você Mata o Papai (tema da novela Avenida Brasil), Dependente, Sinais e outros clássicos que embalaram histórias de amor e amizade ao longo de duas décadas.

O show contará com diferentes opções de setores, atendendo a todos os perfis de público:

