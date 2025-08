UBSs de Campos do Jordão vão ter médicos especialistas

Unidade de Saúde da Vila Suíça - Abernéssia - Foto Google Maps

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Campos do Jordão vão ampliar o atendimento com a inclusão de médicos especialistas nas equipes de trabalho. Segundo a prefeitura, o objetivo é “resolver casos complexos no próprio bairro”, agilizando os diagnósticos e, ao mesmo tempo, diminuindo a espera para dar início aos tratamentos.

Com a medida, o acompanhamento de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, entre outras, passa a ser feito na própria UBS com mais eficiência. Assim, a prefeitura espera reduzir o número de encaminhamentos para o Complexo Municipal de Saúde, desafogando a demanda por leitos.

Segundo a assessoria de imprensa do município, profissionais como pneumologistas, endocrinologistas, pediatras e psiquiatras já estão atuando nas UBSs em conjunto com as equipes de Estratégia de Saúde de Família, responsáveis pelo atendimento primário. Também deverão ser incluídas na rotina das unidades médicos especialistas em cardiologia e dermatologia, mas a data não foi informada.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Campos do Jordão conta atualmente com 13 Unidades Básicas de Saúde que funcionam das 08h às 17h. Durante o período da manhã, todas oferecem atendimento específico para pessoas com sintomas de gripe e demais doenças respiratórias. Encontre aqui a UBS mais próxima de você.