Atleta de Ubatuba assume a presidência do Hall da Fama de Natação

Winkler é nadador de piscina e águas abertas - Foto Divulgação

O Hall da Fama de Natação (HFNB) está sob novo comando. O nadador veterano Patrick Winkler, que atualmente vive em Ubatuba, acaba de assumir a presidência da instituição. Aos 47 anos, Winkler traz no currículo conquistas importantes, como a medalha de bronze no Swim GP de Portugal, em 2025, considerada a maior ultramaratona aquática da Europa. Além disso, também já liderou o Mundial Master nos 800 m livre na categoria 40 a 44 anos.

O HFNB foi criado em 2013 com objetivo de prestar reconhecimento aos atletas que fizeram história nas piscinas do mundo, uma maneira de eternizar suas conquistas. Desde a fundação, 14 atletas já foram homenageados, entre eles, Tetsuo Okamoto, Ricardo Prado, Maria Lenk, Gustavo Borges e Fernando Scherer.

A instituição é reconhecida pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos e pela Associação Brasileira Master de Natação. Segundo o novo presidente, os nomes dos homenageados em 2025 serão revelados durante o Troféu José Finkel, marcado para o final de outubro, em São Paulo.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

“Sabemos o quanto é importante para a nova geração entender, admirar e se inspirar nos heróis do passado. Por isso a importância da constante comunicação do HFNB. Para mim é uma honra ser o mais novo presidente do Hall da Fama da Natação Brasileira”, disse Patrick Winkler.