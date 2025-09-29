Ciclista de São José dos Campos conquista o bicampeonato no L’Étape 2025

Pódio joseense no L’Étape 2025 - Foto @correianews

Campos do Jordão recebeu pelo oitavo ano consecutivo a 11ª edição do L’Étape Brasil, a maior prova de ciclismo amador da América Latina. Mais de 3.500 ciclistas participaram da competição neste domingo, 28/09, em dois percursos passando por Santo Antônio do Pinhal de São Bento do Sapucai. O frio de 6ºC foi protagonista na largada dos 107 km, às 6h, uma dificuldade a mais para os atletas. Às 7h20, na saída para os 66 km, os termômetros marcavam 07ºC.

Sem dúvida as baixas temperaturas foram um adversário extra, mas os atletas não desanimaram, especialmente a equipe de São José dos Campos que brilhou na percurso longo. Bruno Martins Lemes demonstrou excelente preparo físico e cruzou a linha de chegada em primeiro lugar sagrando-se bicampeão do L’Étape com o tempo de 2h54min43s774. “Ataquei no Machadinho e abri uma certa vantagem. Controlei a serra e deu pra vencer. Valeu a pena muita dedicação e treino. Agradecer a Deus pelo bicampeonato”, Comemorou Bruno Lemes, que também foi bicampeão na edição de Cunha (SP), em março.

Só deu São José no percurso longo. Cainã Guimarães de Oliveira e Vinicius Silva dos Santos chegaram em segundo e terceiro lugares, nessa ordem, e completaram o pódio exclusivamente joseense, mostrando a força que o time tem em provas de escalada. Cainã concluiu os 107 km em 2h55min13s188 e Vinicius Silva fez o tempo de 2h55min33s672.

No Feminino, Lívia Leozzi, da Abec de Rio Clarco, cruzou em primeiro com o tempo de 3h16min17s336, seguida de Bruna Tasca e Raíza Goulão. Após a vitória, Lívia desabafou. “Saí de vários livramentos neste ano, foi bem difícil pra mim. Eu ia muito para a estrada, pedalava com vários caminhões, mas a situação mudou. Hoje eu posso treinar numa ciclovia com o Mauro Ribeiro.”

Prova dos 66 km

No percurso de 66 km, Thiago Perdigão chegou em primeiro com 1h44 min de prova. “A gente abriu uma fuga bem grande na serra; ficou eu e o outro atleta revezando, revezando... mas no sprint final dei tudo que tinha”. Leonardo Benedetti e Paulo Felipe Oliveira de Souza ficaram em segundo e terceiro lugares nessa ordem.

No Feminino, a grande vencedora foi Marianna Louise Toledo Machado, que pedalou os 66 km em 1h52min47s820. Renata Rodrigues cruzou em segundo e Bárbara Bianca foi a terceira colocada. “É uma realização especial pra mim. Depois de quebrar a mão, achei que ficaria de fora! A largada foi frenética e dei tudo na descida. Na serra eu consegui escapar e, quando cheguei, eu pensei: será que é verdade? Deu certo. Que prova linda”, disse a campeã Mari Louise.