EMBRAER fecha venda de 74 aeronaves para a LATAM

Contrato bilionário prevê 24 pedidos firmes e 50 opções de compra do jato E195-E2

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 22/09/2025 16:31
E195-E2 vai reforçar as operações regionais e domésticas da companhia - Foto Divulgação

A companhia aérea Latin América (LATAM), resultado da fusão entre LAN e TAM, anunciou a compra de até 74 aviões comerciais da Empresa Brasileira de Aeronáutica (EMBRAER). O negócio envolve jatos da família E195-E2, o maior modelo do seu portfólio com capacidade para até 146 passageiros.

Inicialmente serão fabricadas 24 unidades orçadas em US$ 2,1 bilhões. Esses são os pedidos firmes, mas o contrato ainda prevê mais 50 aeronaves como opção de compra. Os primeiros jatos deverão ser entregues no segundo semestre de 2026. Além da LATAM, outras companhias afiliadas também poderão receber os aviões.

Segundo Jerome Cadier, CEO da LATAM, a compra faz parte da estratégia de reforçar suas operações regionais e domésticas. “Com uma frota ainda mais versátil em alcance e capacidade, vamos conectar nosso imenso país de dimensões continentais com ainda mais eficiência e sustentabilidade”, disse em seu perfil no Linkedin.

Esta é a segunda venda bilionária realizada pela EMBRAER este mês. No início de setembro, a companhia aérea Avelo Airlines, dos Estados Unidos, anunciou a compra de até 100 jatos E195-E2 orçados em US$ 4,4 bilhões. As primeiras entregas estão previstas para 2027.

