FATECs abrem inscrições para o vestibular 2026

Inscrições para o vestibular vão até dia 07/11 - Foto Roberto Sungi

Começou o processo seletivo para as Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATECs). As inscrições para o vestibular 2026 já estão abertas. São 20.375 vagas em mais de 100 cursos de graduação tecnológica, incluindo bacharelado e engenharia, algumas das novidades para 2026. Também são opções inéditas:

Bacharelado em Educação Física – Fatec Esportes

Curso de Graduação em Engenharia Mecânica – Fatec Mogi Mirim

Curso de Graduação em Engenharia Civil – Fatec São Paulo

Curso de Graduação em Engenharia de Produção – Fatec São José dos Campos

Curso Superior de Tecnologia em Ciência de Dados para o Agronegócio – Fatec Catanduva

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública – Fatec Itapevi

Do total de vagas, 7.870 são voltadas para os candidatos do Provão Paulista, sistema de avaliação que soma as notas ao longo do Ensino Médio para o ingresso em universidades e faculdades públicas. Os vestibulandos devem ler o manual do candidato, preencher a ficha de inscrição e responder ao questionário socioeconômico. As notas do Enem de 2023, 2024 e 2025 também podem ser usadas no momento da inscrição.]

A inscrição

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Ao preencher o formulário, os candidatos podem indicar até dois cursos em primeira e segunda opções em qualquer FATEC e período. A taxa custa R$ 47 e pode ser paga na rede bancária, pelo internet banking ou ainda usar cartão de crédito.

Para concorrer é preciso ter concluído ou estar cursando a terceira série do Ensino Médio ou equivalente. As inscrições vão até dia 07 de novembro e devem ser feitas pela internet. Faça a sua aqui. Para obter o manual do candidato, clique aqui.