Feijuca dos Monges em São José dos Campos reúne música, gastronomia e tradição

A cidade de São José dos Campos se prepara para receber, no dia 11 de outubro de 2025, a 9ª edição da Feijuca dos Monges, evento que já se tornou um dos mais aguardados do calendário social e gastronômico paulista. A festa acontece no Palácio Sunset, das 14h à meia-noite, reunindo grandes atrações musicais e a tradicional feijoada que conquistou o público com sua receita exclusiva.

Desde 2018, a Feijuca dos Monges cresceu em relevância e hoje é considerada uma experiência completa que une música, cultura e gastronomia. O evento tem atraído não apenas moradores da região, mas também visitantes de diferentes cidades do estado, consolidando-se como um marco anual em São José dos Campos.

Música para todos os estilos

A programação musical da Feijuca dos Monges promete agradar públicos diversos e garantir energia do início ao fim. O grande destaque é o cantor Mumuzinho, que sobe ao palco com seus sucessos do samba e do pagode, trazendo carisma e um repertório que já conquistou fãs em todo o Brasil.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Além dele, a cantora Priscilla Coutto se apresenta com seu talento marcante, enquanto a dupla Thales & Lucas leva o sertanejo para a festa. Para completar, o DJ Dirceu Pires garante a animação até a madrugada com sets eletrônicos, criando um clima dinâmico e envolvente para quem gosta de curtir vários estilos musicais em um só evento.

A tradicional feijoada

A gastronomia é um dos grandes atrativos da Feijuca dos Monges. Das 14h às 18h, os participantes poderão aproveitar o open feijoada, preparado com uma receita exclusiva que se tornou a marca registrada do evento. O prato é servido com fartura e cuidado, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

Mais do que uma refeição, a feijoada é o símbolo do espírito de confraternização que define a festa. Reunindo amigos e familiares, o momento de saborear o prato típico brasileiro se torna um dos pontos altos do evento, unindo tradição, sabor e descontração em um ambiente de celebração.

Estrutura pensada para experiências completas

Outro diferencial da Feijuca dos Monges é a preocupação em oferecer diferentes experiências ao público. A Área Feijucar inclui acesso ao open feijoada, camiseta oficial e um espaço preparado para que os visitantes aproveitem os shows com conforto e descontração.

Já o Camarote Exclusivo para 10 pessoas proporciona uma experiência premium. Localizado de frente para o palco, conta com visão panorâmica, garçons exclusivos, banheiro privativo, bistrô com banquetas e um combo de bebidas incluso. Esse formato é ideal para quem deseja curtir o evento em grupo, com comodidade e serviços diferenciados.

Um evento que virou tradição

O conceito da Feijuca dos Monges nasceu em 2018, quando um grupo de amigos decidiu compartilhar uma receita especial de feijoada em Bauru/SP, acompanhada por música ao vivo em uma tarde ensolarada. O sucesso foi tão grande que a iniciativa se transformou em um evento de grande porte, capaz de reunir milhares de pessoas em diferentes cidades.

Hoje, a Feijuca é sinônimo de boa gastronomia e diversão garantida. Combinando tradição, modernidade e um público fiel, ela se consolidou como uma celebração imperdível no interior de São Paulo, atraindo tanto quem busca boa música quanto quem deseja viver experiências gastronômicas autênticas.

Serviço – informações práticas

A 9ª edição da Feijuca dos Monges acontece no dia 11 de outubro de 2025 (sábado), das 14h à meia-noite, no Palácio Sunset, em São José dos Campos. As atrações confirmadas são Mumuzinho, Priscilla Coutto, Thales & Lucas e o DJ Dirceu Pires.

O open feijoada será servido das 14h às 18h. A classificação etária do evento é de 18 anos e haverá estacionamento disponível no local.

Dica para aproveitar melhor

Para viver a experiência completa da Feijuca dos Monges em São José dos Campos, a dica é chegar cedo e aproveitar com calma o momento da feijoada. Assim, é possível saborear o prato em seu melhor horário e garantir um bom espaço para acompanhar os shows.

O evento é uma oportunidade única para reunir amigos, aproveitar música de qualidade e desfrutar de uma das feijoadas mais famosas do estado. Quem participa, dificilmente esquece, e é por isso que a Feijuca dos Monges se tornou uma verdadeira tradição.