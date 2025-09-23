Governo de SP marca para novembro leilão das travessias hídricas

Edital exige a substituição da frota de embarcações - Foto Governo de SP

13 de novembro é a data marcada pelo Governo de São Paulo para o leilão das travessias hídricas paulistas, que serão concedidas à iniciativa privada. O evento na Bolsa de Valores (B3) foi definido após ajustes no edital, que prevê a modernização das balsas, construção e padronização de terminais com climatização, banheiros acessíveis, áreas de alimentação entre outras melhorias.

Segundo o edital, R$ 2,5 bilhões deverão ser investidos nas travessias Sebastião–Ilhabela; Santos–Vicente de Carvalho; Santos–Guarujá; Bertioga–Guarujá; Cananéia–Continente; Cananéia–Ilha Comprida; Cananéia–Ariri; Iguape–Juréia; Bororé–Grajaú; Taquacetuba–Bororé; João Basso–Taquacetuba; Porto Paraitinga; Porto Varginha; e Porto Natividade da Serra.

O edital exige a implantação de 45 novas embarcações mais espaçosas e confortáveis, sendo 41 com motorização elétrica. O objetivo é dar maior agilidade e segurança ao sistema, reduzindo as filas de espera principalmente durante a alta temporada. Atualmente as travessias paulistas transportam 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano.

A concessão será feita pelo Programa de Parceria de Investimentos (PPI), que busca promover projetos de infraestrutura conectando a iniciativa privada a projetos estratégicos do Governo de São Paulo. Os contratos são nas áreas de transporte, educação, desenvolvimento urbano e meio ambiente.