Inverno se despede com clima seco, calor e risco de queimadas

O último fim de semana do inverno vai ser típico de verão. A meteorologia prevê temperaturas elevadas, acima de 30ºC, e queda brusca da umidade relativa do ar, com índices abaixo de 20%. São condições que favorecem o surgimento de queimadas e incêndios florestais.

Representantes do Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Polícia Ambiental e Defesa Civil monitoram desde segunda-feira, 15/09, as condições climáticas no estado de São Paulo. O gabinete de crise montado no Palácio dos Bandeirantes, na capital, continua em alerta máximo até domingo para prevenir e, caso necessário, atender com eficiência e agilidade as ocorrências.

Primavera chega com frente fria

A partir da noite de domingo, o clima abafado perde intensidade com a chegada de uma frente fria ao estado de São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há previsão de ventos fortes e pancadas de chuva, principalmente na segunda-feira, 22/09, quando começa a primavera. Veja a previsão por regiões.

• Vale do Paraíba: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 18°C e máxima de 32°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

• Litoral Norte: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 22°C e máxima de 34°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

• Serra da Mantiqueira: Pancadas de chuva com momentos de tempestade. Temperatura mínima de 16°C e máxima de 23°C. Rajadas de vento de intensidade forte. Risco para queda de granizo.

De acordo com o INMET, essas condições devem permanecer até quarta-feira, 24/09, quando uma massa de ar frio e seco deve se aproximar de São Paulo derrubando as temperaturas.