Conteúdo oferecido por:

L’Étape gera interdições nas rodovias da Mantiqueira no domingo

Rodovias Monteiro Lobato, Oswaldo Barbosa Guisard e Floriano Rodrigues Pinheiro serão fechadas no domingo, 28/09, no período da manhã

por: Redação ( Hoje ) - Atualizado: 26/09/2025 09:07
Floriano Rodrigues Pinheiro será interditada às 06h - Foto Divulgação

O L’Étape Brasil, a maior prova de ciclismo amador da América Latina, chega neste fim de semana a Campos do Jordão. Para garantir a segurança dos atletas, as rodovias que dão acesso à estância turística sofrerão interdições totais e parciais no domingo, 28/09, principalmente no período da manhã.

A rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP 123) será interditada entre 06h e 09h. Já a rodovia Oswaldo Barbosa Guisardi (SP 46), que liga Santo Antônio do Pinhal ao sul de Minas, ficará fechada das 06h às 9h30.

Bloqueios também estão previstos para a rodovia Monteiro Lobato (SP 50). A conhecida estrada velha de Campos do Jordão terá o trânsito interrompido entre 06h e 10h30 do Machadinho até o Lajeado. Já os trechos da Vila Nova, Rosas e Santa Clara, também na SP 50, ficarão totalmente interditados das 06h às 12h30.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

O trânsito também vai mudar na cidade de Campos do Jordão. Os bloqueios vão ter início a partir das 05h de domingo, 28/09

Trechos com interdições

Subida do Savoy, Vila Inglesa e Hotel 4 Season: das 5h às 7h

Hotel 4 Season e Alto do Capivari: 5h às 8h

Av. Emílio Ribas e Av. Januário Miraglia

Rotatória Vila Santa Cruz sentido Vila Albertina / Portal: 5h às 8h

Vila Capivari até rotatória Vila Santa Cruz: 5h às 14h

Faixas foram instaladas nas vias comunicando os horários de interdições. Cartazes e panfletos também estão sendo distribuídos.

Uma força tarefa foi montada para garantir segurança aos ciclistas e minimizar ao máximo os transtornos à população. O trabalho envolve a Defesa Civil, Secretarias de Saúde, Turismo e Esporte de Campos do Jordão, Polícia Rodoviária Estadual, Grupamento Aéreo da Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Polícia Ambiental.

“Evite sair de carro no horário de pico, entre 09h e 14h”, recomendou o secretário de Segurança e Cidadania de Campos do Jordão, José Márcio Nogueira.

O L’Étape Tour de France chegou ao Brasil em 2015, em Cunha, e desde 2018 é realizado em Campos do Jordão. A prova terá dois percursos, de 68 e 107 km, passando por Santo Antônio do Pinhal e São Bento do Sapucaí.

Links Patrocinados

Pousada Sino dos Ventos
Pousada confortável e econômica, com ambiente familiar e aconchegante, oferece aos hó...
Art Lodge Campos do Jordão
Um universo texano te espera para muita diversão, aqui você encontra tudo que precisa...
Pousada Campos dos Holandeses
Localizada em dos mais lindos bairros de Campos, a mais nova pousada foi planejada pa...

Receba as notícias mais relevantes de Campos do Jordão e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Últimas Notícias

Dicas de Passeios

Agenda de Eventos