Ministério do Turismo regulamenta Ficha de Registro de Hóspedes Digital

O que muda com a FNRH Digital

O Ministério do Turismo anunciou nesta terça-feira (16/09), durante a abertura da Equipotel 2025, em São Paulo, a regulamentação da Ficha Nacional de Registro de Hóspedes (FNRH) Digital.

A iniciativa moderniza a experiência de hospedagem em todo o país, substituindo o modelo tradicional em papel por uma plataforma digital integrada. O objetivo é garantir mais agilidade, segurança e praticidade para hóspedes, empreendimentos e governo.

Principais benefícios da FNRH Digital

Segundo o ministro do Turismo, Celso Sabino, a medida representa um marco para o setor:

“Estamos eliminando burocracias, ampliando a segurança de dados e modernizando a experiência de quem viaja pelo nosso país. Essa é mais uma entrega que fortalece o setor, beneficia turistas e empreendedores, e nos coloca em sintonia com as melhores práticas internacionais”, destacou.

Entre os principais ganhos estão:

Agilidade: check-in e check-out mais rápidos, com possibilidade de pré-preenchimento digital.

Praticidade: pré-check-in por QR Code ou link enviado ao hóspede.

Segurança: dados protegidos e em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Integração: conexão com sistemas de gestão hoteleira (PMS).

Dados estratégicos: geração de estatísticas em tempo real para embasar políticas públicas.

Quem se beneficia com a mudança?

Hóspedes

Possibilidade de realizar o check-in antecipado online.

Fim das longas filas na recepção.

Maior comodidade durante toda a estadia.

Setor hoteleiro

Redução de custos com papel.

Atendimento mais ágil e eficiente.

Conformidade garantida com a legislação.

Integração automática de informações com os sistemas internos.

Governo

Dados padronizados e confiáveis.

Estatísticas turísticas em tempo real.

Apoio ao planejamento estratégico do setor.

Regras também para diárias em hotéis

Além da FNRH Digital, o Ministério do Turismo regulamentou procedimentos mínimos de arrumação, higiene e limpeza em meios de hospedagem.

A nova portaria estabelece que:

O tempo destinado à limpeza deve estar incluso no valor da diária.

A arrumação não pode ultrapassar três horas.

Os meios de hospedagem e plataformas digitais devem informar claramente os horários de entrada e saída e o tempo estimado de limpeza.

Estão definidos requisitos mínimos durante a estadia, como higienização completa da unidade e troca de roupas de cama e toalhas, com frequência adequada ao perfil do estabelecimento.

A medida busca oferecer maior previsibilidade, transparência e segurança sanitária aos hóspedes.

Equipotel 2025: palco das novidades da hospitalidade

A regulamentação foi anunciada na Equipotel, a principal feira de hospitalidade da América Latina. O evento reúne anualmente milhares de profissionais e empresas dos setores de hotelaria, gastronomia, bem-estar e serviços.

Mais do que vitrine de inovações, a feira promove rodadas de negócios, networking qualificado e debates sobre o futuro da hospitalidade no Brasil e no mundo.

Turismo brasileiro em sintonia com práticas internacionais

Ainda em São Paulo, o ministro Celso Sabino se reuniu com o secretário-geral da Organização Mundial do Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, durante o Fórum Turismo e Investimentos Brasil 360.

Na pauta, estratégias de cooperação internacional e o convite oficial para que a OMT participe da COP 30, que será realizada na Amazônia.

Com a FNRH Digital, o Brasil dá um passo importante rumo à modernização do setor de hospedagem. A medida traz ganhos diretos para turistas, hoteleiros e gestores públicos, colocando o país em sintonia com tendências globais e reforçando a imagem de um turismo mais moderno, ágil e competitivo.