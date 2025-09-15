Risco extremo para queimadas coloca autoridades em alerta máximo

Gabinete de crise objetiva agilizar o atendimento às ocorrências - Foto Governo de SP

A última semana do inverno promete ser a mais crítica da estiagem. Segundo a meteorologia, o clima seco, as altas temperaturas e os baixos índices de umidade do ar devem facilitar a ocorrência de incêndios florestais no estado de São Paulo. Para monitorar as áreas de maior fisco, a Operação SP sem Fogo montou um gabinete de crise no Centro de Gerencialmente de Emergências, dentro do Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo.

Desde as 06h desta segunda-feira, 15/09, representantes do Corpo de Bombeiros, Fundação Florestal, Comando de Aviação da Polícia Militar, Policia Ambiental, entre outros órgãos estão de prontidão para qualquer eventualidade, principalmente nas regiões centro-oeste, norte, oeste e noroeste do estado, onde o risco de queimadas já atingiu o nível máximo de emergência.

Desde o dia 10/09 que vários incêndios florestais vêm sendo registrados no estado de São Paulo. No fim de semana, três helicópteros e um avião foram mobilizados para conter uma grande queimada que atingiu a cidade de Cruzeiro, no Vale do Paraíba. Por terra, equipes dos Bombeiros e defesa civil também deram combate às chamas. Após cinco dias, o fogo foi controlado.

O objetivo do gabinete de crise é reduzir o tempo de resposta às ocorrências. “Estamos diante de um cenário de risco que exige muita atenção, além da união de esforços e respostas rápidas. A presença integrada das instituições permite salvar vidas, proteger o meio ambiente e minimizar os prejuízos causados pela estiagem”, disse o coordenador estadual da Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.