UNESP abre inscrições para o vestibular 2026

Inscrições vão até dia 08 de outubro - Foto Divulgação

A Universidade Estadual Paulista (UNESP) já está com inscrições abertas para o Vestibular 2026. São 5.867 vagas distribuídas em 136 cursos de graduação ministrados em 24 municípios do estado de São Paulo. Na região do Vale do Paraíba, a UNESP possui campi em Guaratinguetá e São José dos Campos.

Os interessados podem se candidatar pelo site da Fundação Vunesp e a taxa de inscrição custa R$ 210. O prazo para pedir isenção ou desconto de 50% terminou no último dia 31 de agosto, mas alunos matriculados no último ano do Ensino Médio de escolas públicas têm 75% de desconto e pagam R$ 52,50.

As provas da primeira fase serão aplicadas dia 02 de novembro em 35 cidades, sendo 31 do estado de São Paulo e também em Brasília (DF), Campo Grande (MS), Curitiba (PR) e Uberlândia (MG). A segunda fase do vestibular também será realizada nessas cidades nos dias 7 e 8 de dezembro. Serão, ao todo, 90 questões, sendo cerca de 20% interdisciplinares, que têm como objetivo avaliar a visão crítica do candidato.

No campus de Guaratinguetá, a UNESP oferece 243 vagas em cursos de engenharia, física e matemática. Já em São José dos Campos foram abertas 96 vagas para as faculdades de engenharia e odontologia. O prazo de inscrições vai até dia 8 de outubro. Faça a sua inscrição aqui. Para obter o manual do candidato, clique aqui.