Viagens corporativas fecham 1º semestre com recorde de faturamento

Encontro da Associação dos Advogados de SP em Campos do Jordão - Foto Divulgação

Balanço feito pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo (FecomercioSP) identificou que o setor de viagens corporativas faturou R$ 71 bilhões no primeiro semestre de 2025. O resultado superou em 7,4% o montante obtido no mesmo período de 2024. Somente em junho, esse mercado movimentou R$ 12,6 bilhões, valor 4,7% maior em comparação com junho de 2024.

Segundo especialistas, apesar do recorde de faturamento, o setor apresenta sinais de que deve entrar em desaceleração. Isso porque em junho, mesmo com números expressivos, a variação de alta foi a menor desde maio do ano passado. Os sinais de arrefecimento da economia brasileira também influenciam na tendência de queda pois impactam diretamente o turismo de negócios.

A tarifação do governo de Donald Trump sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos é outro fator que deixa o cenário econômico mais moderado e, por consequência, torna desafiador manter as viagens corporativas com índices elevados. Por outro lado, a queda do dólar reduziu o preço médio das passagens aéreas, o que pode ajudar a segurar o desaquecimento do setor.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Com informações Panrotas