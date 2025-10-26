Amanhecer Zen: Parque da Cerejeira estreia aulas de yoga ao ar livre em Campos do Jordão

A partir de 1º de novembro, todas as manhãs de sábado às 10h, o Parque da Cerejeira, localizado em Campos do Jordão (SP), passa a oferecer aulas de yoga em grupo. Essa iniciativa integra o projeto Caminhos da Longevidade, uma ação voltada à implantação de práticas integrativas de saúde em meio à natureza exuberante.

Um ambiente de reconexão com a natureza

O Parque da Cerejeira, situado em meio à paisagem da Serra da Mantiqueira, combina a presença de araucárias com referências da cultura japonesa, oferecendo um cenário que convida a desacelerar da rotina. Segundo a gestora do parque, Marina Baldim, “quando trabalhamos técnicas de autoconhecimento em meio à natureza, temos uma maior absorção de seus benefícios”.

A prática e sua condução

As aulas serão ministradas pela instrutora Renata de Oliveira, naturóloga e fisioterapeuta com mais de 20 anos de experiência. O método adotado será o Raja Yoga — conhecida como a “yoga do pensamento”. A ideia é que, por meio de movimentos suaves e contínuos, respeitando o ritmo de cada participante, o corpo libere suas tensões para que a mente possa mais facilmente acessar estados de presença. “Para chegar à mente, precisamos liberar e soltar as tensões do corpo”, afirma Renata.

Benefícios esperados

Entre os benefícios apontados para a prática estão:

o fortalecimento da sensação de pertencimento ao realizar a atividade em grupo (“Sangha”) e o combate à solidão;

maior flexibilidade e saúde física ao libertar tensões acumuladas;

maior clareza mental, tranquilidade e conexão interior;

intensificação dos efeitos positivos da natureza quando a prática é realizada ao ar livre;

complemento de estratégias de qualidade de vida, em harmonia com o projeto de longevidade do parque.

Informações práticas para participação

É necessário levar tapetinho, usar boné ou chapéu e aplicar protetor solar.

Recomenda-se não realizar refeições até uma hora antes da aula; evitar beber água durante a prática (hidratar-se antes ou depois) e comunicar eventuais restrições de saúde em formulário entregue no local. Cada sessão terá duração de 1 h 20 min.

A entrada no parque será gratuita para os praticantes de yoga. Não há faixa etária mínima para participação.

Planos de participação: mensal (quatro sábados) por R$ 120 – contato pelo (12) 99603-3127. Aulas avulsas: R$ 80 para visitantes; R$ 50 para jordanenses ou moradores locais, sem necessidade de inscrição antecipada.

Em caso de chuva, a prática será transferida para local coberto, com limite máximo de 30 participantes.

Endereço e funcionamento

O Parque da Cerejeira está situado na Av. Tassaburo Yamaguchi, 2.173, Vila Albertina, Campos do Jordão (SP). Abre todos os dias, exceto às terças-feiras, das 9h às 16h. O ingresso ao parque custa R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada para estudantes, idosos acima de 60 anos, professores da rede pública, moradores de Campos do Jordão e guias turísticos cadastrados). Crianças até 6 anos e idosos acima de 80 anos têm isenção. Informações adicionais pelo telefone (12) 99711-0904 ou pelo Instagram @parque.da.cerejeira.

Por que essa iniciativa faz sentido

Nos dias atuais, a busca por bem-estar, equilíbrio mental e reconexão com a natureza ganha cada vez mais relevância. Realizar yoga ao ar livre, em local planejado para receber práticas integrativas, amplia os efeitos da técnica, tanto em termos físicos quanto psicológicos. Além disso, o fato de o Parque da Cerejeira oferecer essa estrutura aos sábados abre espaço para que moradores e visitantes possam incluir esse ritual de cuidado próprio em sua rotina semanal — transformando o sábado em um momento de pausa consciente.

Para quem vive em Campos do Jordão ou está de passagem pela cidade, essa nova programação representa uma oportunidade de unir turismo de natureza, saúde e bem-estar de forma singular — em meio aos verdes da Serra da Mantiqueira e à arquitetura paisagística cuidadosamente projetada para inspirar calma e presença.

Se o seu objetivo é começar o sábado com o pé direito — com respiração, alongamento, relaxamento e sintonia com a natureza — marque em sua agenda: sábados, 10h, no Parque da Cerejeira. Reserve seu tapetinho, prepare sua presença e permita que esse ritual seja parte do seu bem-estar.