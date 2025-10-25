O que você faria neste prédio incrível em Campos do Jordão?

Imagine um prédio que chama a atenção de todos que passam. Moderno, imponente e ao mesmo tempo acolhedor, com traços que unem a elegância alpina à alma vibrante da Mantiqueira. Um espaço que parece pedir para ser descoberto — e vivido.

Agora imagine que esse lugar fica em Campos do Jordão, a cidade que encanta o Brasil com seu charme europeu, clima de montanha e energia criativa. Um cenário perfeito para nascer um novo ponto de encontro, onde o tempo desacelera, mas as ideias ganham velocidade.

O que você faria neste espaço?

Um centro de compras sofisticado, reunindo marcas, sabores e experiências com a identidade da Mantiqueira?

Um shopping boutique, feito para passear sem pressa, provar o melhor da gastronomia local e descobrir novos talentos regionais?

Ou talvez um centro de convivência e lazer, onde natureza, cultura e entretenimento se encontram para criar momentos inesquecíveis?

Esse prédio não é apenas uma construção — é um convite à imaginação. Um lugar que pode se transformar em tudo o que Campos do Jordão ainda sonha ter: um refúgio moderno, criativo e cheio de vida.

Mais do que um endereço, ele é um símbolo de pertencimento. Um espaço que nasce para inspirar pessoas, movimentar negócios, conectar talentos e escrever um novo capítulo na história da cidade mais alta do Brasil.

E agora, a pergunta que não quer calar: qual seria a sua ideia para este prédio icônico?

Compartilhe sua visão, deixe sua imaginação refletir nas janelas e ajude a desenhar o futuro da Mantiqueira. Porque os grandes projetos nascem de sonhos — e o próximo pode nascer aqui.

Participe da Pesquisa, pelo formulário:

https://forms.gle/PkbnY6bdAcHrnnwS8