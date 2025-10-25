Indústria brasileira mostra sinais de reação, mas confiança ainda é limitada, aponta CNI

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) Setorial registrou alta em 21 setores no mês de outubro, segundo levantamento divulgado nesta sexta-feira (24) pela Confederação Nacional da Indústria (CNI). O avanço, porém, ainda não foi suficiente para reverter o cenário de desconfiança que domina a indústria nacional.

De acordo com o gerente de Análise Econômica da CNI, Marcelo Azevedo, o aumento indica uma melhora pontual, mas insuficiente diante das perdas acumuladas nos últimos meses. “A maioria dos recortes ainda continua mostrando falta de confiança por conta da perda que foi se acumulando em meses anteriores. Então, todos os portes de empresa ainda mostram falta de confiança, assim como 24 dos 29 setores industriais pesquisados e em quatro das cinco regiões brasileiras”, destacou.

Entre os 29 setores analisados, apenas cinco superaram a linha dos 50 pontos — nível que indica otimismo. São eles:

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Farmoquímicos e farmacêuticos – 56,7 pontos;

Serviços especializados para a construção – 54,9 pontos;

Extração de minerais não-metálicos – 54,2 pontos;

Manutenção e reparação – 51,7 pontos;

Perfumaria, limpeza e higiene pessoal – 50,9 pontos.

Os segmentos com menor confiança foram:

Metalurgia – 41,5 pontos;

Calçados e suas partes – 43,4 pontos;

Couros e artefatos de couro – 43,4 pontos;

Madeira – 44 pontos.

Segundo o economista-chefe da Análise Econômica, André Galhardo, os juros altos continuam sendo um obstáculo para o crescimento. “A taxa de juros impacta o nível de atividade econômica, desacelera o consumo e reduz a produção. Isso atinge a indústria tanto pelo custo do crédito quanto pela queda na demanda por produtos industrializados”, explicou.

Pequenas e médias indústrias mostram leve recuperação

Entre os diferentes portes de empresa, as pequenas indústrias apresentaram alta de 1 ponto, alcançando 46,7 pontos e encerrando uma sequência de quatro meses de queda. As médias empresas também subiram 1 ponto, atingindo 47,9 pontos. Já as grandes indústrias registraram o maior avanço, de 1,4 ponto, totalizando 48,6 pontos. Apesar do crescimento, nenhum grupo ultrapassou o nível de confiança.

Nordeste mantém otimismo, enquanto Sudeste e Sul seguem em alerta

Na análise regional, o ICEI apresentou alta em três das cinco regiões. O Nordeste foi o destaque positivo, com 52,1 pontos, permanecendo como a única região acima da linha de confiança. No Sudeste — que inclui polos industriais de São Paulo e do Vale do Paraíba, como Campos do Jordão — houve aumento de 1,5 ponto, para 46,8 pontos, ainda abaixo do patamar de otimismo.

O Sul subiu 1,3 ponto, chegando a 45,1, enquanto o Centro-Oeste registrou queda de 1,2 ponto, ficando em 49,6. No Norte, o índice caiu 1,1 ponto, para 46,8, aprofundando a falta de confiança.

O levantamento foi realizado entre os dias 1º e 10 de outubro de 2025, com 1.741 empresas consultadas — sendo 712 de pequeno porte, 625 de médio e 404 de grande porte.