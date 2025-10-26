Oktoberfest Campos do Jordão 2025 abre oficialmente com autoridades e segue em clima de festa no segundo dia no Parque Capivari

A mais alta Oktoberfest do Brasil começou oficialmente nesta sexta-feira (24 de outubro) em Campos do Jordão, reunindo autoridades, empresários, imprensa, moradores e turistas em uma solenidade marcada por entusiasmo, tradição e expectativa. O evento, que chega à sua 13ª edição, transforma o Parque Capivari em um verdadeiro pedaço da Baviera na Serra da Mantiqueira, com gastronomia típica, música alemã, chope artesanal e o cenário natural das montanhas mais famosas de São Paulo.

A abertura contou com a presença do prefeito de Campos do Jordão, Carlos Eduardo Pereira da Silva (Caê), e do presidente da Associação Comercial e Empresarial de Campos do Jordão (ACE), Guilherme Centofante, além de representantes das cervejarias participantes, entidades locais e da realeza da festa — composta pela rainha e princesas da Oktoberfest 2025.

Autoridades abrem a festa destacando o papel da Oktoberfest na economia e no turismo da cidade

Durante a solenidade, Guilherme Centofante, presidente da ACE, ressaltou a importância da Oktoberfest como uma das principais ferramentas de fortalecimento do turismo e do comércio local. Em seu discurso, Centofante destacou que o evento vai além da celebração cervejeira — representa união, oportunidade e desenvolvimento.

“Esta edição é uma oportunidade de celebrar nosso tradicional evento dedicado à cultura, à música e à popular bebida, oferecendo diversão para moradores e visitantes. A Oktoberfest movimenta o comércio, fortalece a hotelaria e impulsiona o turismo fora da alta temporada, mostrando que Campos do Jordão é um destino vibrante o ano inteiro”, afirmou Centofante.

O presidente também lembrou que a festa é resultado de uma construção coletiva:

“Nada disso seria possível sem a união dos comerciantes, das cervejarias, dos empreendedores e das entidades locais. Esta festa é a soma de esforços da comunidade jordanense, que trabalha para transformar tradição em oportunidade de crescimento.”

Em seguida, o prefeito Carlos Eduardo (Caê) reforçou a importância do evento no calendário oficial da cidade e ressaltou o papel da Oktoberfest como motor de desenvolvimento regional:

“A Oktoberfest é muito mais do que uma festa. É um símbolo da nossa vocação turística, um evento que movimenta a economia, gera empregos, valoriza a cultura e coloca Campos do Jordão entre os grandes destinos do país. Nosso compromisso é continuar apoiando iniciativas que unem lazer, cultura e oportunidade para a população”, afirmou o prefeito.

Caê também destacou o empenho do poder público em oferecer estrutura, segurança e mobilidade durante os quatro dias de festa, além da importância da integração com o setor privado:

“Essa parceria com a Associação Comercial e com os empresários locais é o que garante o sucesso do evento. Trabalhamos para que Campos do Jordão continue sendo referência em hospitalidade e experiência de turismo de montanha.”

Sexta-feira: uma abertura vibrante com cultura e alegria na Serra

Logo após o discurso das autoridades, o público foi recebido com uma programação animada que deu o tom da festa. Bandas típicas alemãs subiram ao palco principal do Parque Capivari e fizeram o público dançar ao som de polkas e marchas germânicas.

Grupos de dança folclórica apresentaram coreografias tradicionais com trajes típicos, encantando os visitantes e abrindo oficialmente a temporada de alegria na serra. A realeza da Oktoberfest, composta pela rainha e princesas, participou do cerimonial, brindando com o público e simbolizando o espírito acolhedor que marca o evento.

A sexta-feira também foi marcada pelo desfile das cervejarias participantes e pelo primeiro concurso de trajes típicos, reunindo moradores e turistas caracterizados no melhor estilo bávaro. A noite encerrou com apresentações da banda Dauerlaufband, referência em festivais germânicos, e muita comemoração entre os visitantes.

Sábado de festa lota o Parque Capivari

O segundo dia de festa, neste sábado (25), manteve o clima de euforia e alegria no ar. Desde o meio-dia, o Parque Capivari começou a receber um grande público que se espalhou pelas áreas de convivência, estandes das cervejarias e espaços gastronômicos.

Famílias, grupos de amigos e casais aproveitaram o dia de sol para curtir as atrações ao ar livre, degustar os rótulos de cervejas artesanais e participar das atividades culturais. O som das bandas típicas se misturava aos brindes de canecas e ao aroma irresistível da culinária alemã.

O destaque ficou por conta das apresentações da banda Dauerlaufband, que retornou ao palco com repertório vibrante, e do grupo de danças folclóricas Tanzfreunde, que empolgou o público com performances interativas.

Nas redes sociais, o perfil oficial @oktoberfest.camposdojordao compartilhou registros do público dançando, brindando e aproveitando o clima festivo, consolidando a imagem da Oktoberfest como uma das festas mais animadas e organizadas do interior paulista.

Gastronomia e cervejas artesanais são protagonistas

A gastronomia típica alemã é um dos pilares da Oktoberfest de Campos do Jordão. Nesta edição, os visitantes puderam saborear pratos como joelho de porco, salsichas, pretzels, chucrute e batatas assadas, harmonizados com dezenas de estilos de chope artesanal.

Entre as cervejarias participantes, nomes consagrados como Baden Baden, Gård, Germânia, Broowe! e outras marcas regionais ofereceram rótulos premiados, lançamentos exclusivos e experiências de degustação.

O público também acompanhou as etapas do Concurso Melhor Cerveja Oktoberfest Campos do Jordão 2025, que avalia sabor, aroma, equilíbrio e originalidade. A competição tem como objetivo valorizar a produção artesanal da Serra da Mantiqueira e promover o desenvolvimento do polo cervejeiro local.

Além das bebidas, as barracas gastronômicas foram ponto de encontro para quem buscava comida de qualidade e ambiente agradável. O público elogiou a variedade, o atendimento e a organização do espaço, que permite curtir o evento de forma confortável e segura.

Impacto econômico e turístico da Oktoberfest

A Oktoberfest Campos do Jordão 2025 é muito mais que um evento cultural — é uma engrenagem importante da economia local. De acordo com estimativas da Associação Comercial, a festa deve movimentar milhões de reais em hospedagem, alimentação, transporte e comércio durante o fim de semana.

Hotéis e pousadas da cidade registraram alta taxa de ocupação, com visitantes vindos principalmente de São Paulo, Campinas, Vale do Paraíba, Brasília e Minas Gerais. Restaurantes e bares ampliaram horários e cardápios para atender à demanda, enquanto o comércio local aproveitou o fluxo de turistas para reforçar vendas e promoções.

Para a Prefeitura, o evento reforça a importância de Campos do Jordão como destino turístico em todas as estações do ano, não apenas durante o inverno. A Oktoberfest integra a estratégia municipal de descentralizar o calendário de eventos e ampliar o período de movimentação econômica.

Tradição, cultura e identidade

A Oktoberfest é um símbolo de tradição e cultura germânica, e em Campos do Jordão ela se adapta perfeitamente ao contexto local. A cidade, com sua arquitetura alpina e clima europeu, oferece o cenário ideal para um evento que une música, dança, gastronomia e confraternização.

Os trajes típicos — dirndl e lederhosen — tomaram conta das ruas e praças, transformando o Parque Capivari em um espetáculo de cores e alegria. Cada detalhe da decoração foi pensado para transportar o visitante à Alemanha, sem sair da Serra da Mantiqueira.

A festa também reforça o espírito comunitário dos jordanenses, que recebem os visitantes com hospitalidade e orgulho. Para os moradores, a Oktoberfest representa o reconhecimento da cidade como polo de turismo e cultura; para os visitantes, é uma experiência inesquecível que combina o melhor da tradição com o charme da serra.

Com dois dias de programação já concluídos com sucesso, a expectativa é alta para o encerramento da Oktoberfest, nesta segunda (27). O último dia contará com apresentações musicais, o desfile de trajes típicos e a premiação das cervejarias vencedoras do concurso, além do brinde coletivo que marcará o fechamento oficial da festa.

O clima deve continuar favorável, e a organização orienta os visitantes a chegar cedo para aproveitar todas as atrações e evitar filas. A entrada é gratuita, e a estrutura segue preparada para receber o público com conforto e segurança.

A Oktoberfest mais alta do Brasil

Realizada a 1.628 metros de altitude, a Oktoberfest Campos do Jordão é oficialmente reconhecida como a mais alta do Brasil. O evento une o melhor da tradição germânica com o charme das montanhas paulistas, criando uma experiência única que atrai visitantes de todo o país.

Com o sucesso da edição 2025, Campos do Jordão se consolida como referência nacional em turismo de experiência e eventos culturais, mostrando que a cidade tem muito a oferecer durante o ano inteiro — não apenas na temporada de inverno.

Serviço – Oktoberfest Campos do Jordão 2025

📍 Local: Parque Capivari – Campos do Jordão (SP)

📅 Data: 24 a 27 de outubro de 2025

🎟 Entrada: Gratuita

🍺 Atrações: Bandas típicas, grupos folclóricos, estandes de cervejarias artesanais, gastronomia alemã, concursos, desfiles e atrações para toda a família.