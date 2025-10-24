Campos do Jordão participa do maior congresso de segurança pública da América Latina

Prefeito Caê ao lado de Guilherme Derrite, sec. Segurança de SP - Foto @caecamposdojordao

Em 2019, estudo realizado pela Urban Systems, empresa especializada em análise de dados, classificou Campos do Jordão como o terceiro município mais seguro do Brasil. Em 2024, apenas dois homicídios foram registrados na estância, confirmando o baixo índice de criminalidade.

Para tentar manter a cidade tranquila, longe da violência, o prefeito Carlos Eduardo (Caê) participou da abertura do Congresso de Operações Policiais, COP Internacional, o maior evento de segurança pública da América Latina. “Viemos aqui buscar conhecimento e novidades para que a nossa cidade continue linda e segura”, declarou.

O congresso

Durante três dias, gestores públicos, autoridades policiais e especialistas vão debater estratégias para ampliar a segurança pública no Brasil, entre elas, o avanço da tecnologia. Não por acaso, o tema do COP Internacional é “Inteligência Artificial e Drones Policiais”.

Questões importantes como aquisição de produtos controlados por órgãos de segurança, os desafios nas fronteiras, o papel da negociação no gerenciamento de crises, entre outros temas serão discutidos em palestras e painéis. O evento conta também com mais de 80 expositores apresentando soluções inovadores para o combate à criminalidade.

O COP Internacional 2025 vai de 23 a 25 de outubro no São Paulo Expo. A expectativa dos organizadores é receber mais de 12 mil participantes e gerar cerca de R$ 100 milhões em negócios focados em segurança pública.a