Noite Assombrada e Cheia de Estilo Marca o Halloween no ART BBQ em Campos do Jordão

Campos do Jordão viveu uma noite de pura animação e criatividade neste sábado (25), durante a 5ª edição do Halloween do ART BBQ, evento que já se consolidou como uma das festas temáticas mais aguardadas da temporada de primavera na Serra da Mantiqueira.

Com o tema “Velho Oeste Mal-Assombrado”, o espaço — instalado em meio à mata nativa e a poucos minutos do bairro Capivari — foi transformado em um cenário cinematográfico, misturando elementos rústicos e sombrios em uma ambientação que conquistou o público desde a entrada.

Uma noite de fantasias, luzes e muita diversão

O Halloween do ART BBQ reuniu moradores da cidade, visitantes e turistas de várias regiões do estado, todos devidamente caracterizados com fantasias criativas que reforçaram o clima de imersão proposto pelos organizadores. O uso de trajes temáticos era obrigatório, e o público não decepcionou: havia cowboys zumbis, bruxas do Velho Oeste, caveiras mexicanas e pistoleiros fantasmas desfilando entre as mesas e a pista de dança.

A iluminação especial, as projeções e o som de alta qualidade criaram uma atmosfera envolvente que fez o público permanecer animado até altas horas. O clima de montanha, com temperaturas amenas, completou a experiência, tornando a noite ainda mais charmosa e perfeita para celebrar o Halloween em grande estilo.

Shows e DJ garantiram o ritmo da festa

A programação musical foi um dos destaques da noite. Os shows de Cris Tavares, Thays Vega e DJ Robson Nogueira animaram o público com repertórios variados, mesclando pop, rock, sucessos dançantes e trilhas inspiradas no Halloween.

Entre uma atração e outra, o público aproveitou para interagir, registrar fotos e dançar em um ambiente que misturava energia contagiante e elegância. O palco, cuidadosamente montado no centro do espaço, foi o ponto de encontro para quem buscava música de qualidade e diversão.

Gastronomia e experiência completa

O ART BBQ é conhecido por unir entretenimento e boa gastronomia, e nesta edição não foi diferente. O ingresso incluía petiscos especiais preparados pela casa, enquanto as bebidas eram servidas à parte. A culinária, inspirada no autêntico churrasco texano com toques contemporâneos, fez sucesso entre os convidados.

A combinação entre sabores, boa música e um público empolgado reforçou o padrão de excelência que o evento vem mantendo ao longo dos anos.

Ambientação e público

O cenário do antigo haras, cercado por árvores e decorado com elementos que remetiam ao Velho Oeste, ofereceu o pano de fundo ideal para uma noite repleta de personagens fantásticos e momentos memoráveis. A cada ano, o Halloween do ART BBQ surpreende pela capacidade de transformar o espaço em um verdadeiro espetáculo visual.

O público, majoritariamente composto por jovens e adultos, mostrou entusiasmo do início ao fim, registrando cada instante nas redes sociais e compartilhando vídeos que viralizaram entre os moradores da serra e visitantes.

Tradição que cresce a cada edição

Criado com o propósito de unir boa música, gastronomia e entretenimento em um só lugar, o Halloween do ART BBQ vem ganhando destaque na agenda cultural de Campos do Jordão. Nesta 5ª edição, o evento reafirmou seu status de sucesso absoluto, atraindo um público diversificado e fiel que já aguarda ansiosamente pela próxima edição.

Com produção caprichada, artistas de renome e um cenário inesquecível, o Halloween 2025 do ART BBQ foi mais do que uma festa: foi uma celebração da criatividade, da diversão e do espírito livre que fazem de Campos do Jordão um dos destinos mais vibrantes e charmosos do país.