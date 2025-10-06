Ana Carolina traz a turnê “25 Anas” a São José dos Campos em dezembro

A cantora e compositora Ana Carolina confirmou apresentação especial em São José dos Campos, no dia 13 de dezembro, na Farma Conde Arena, com sua consagrada turnê “25 Anas” — um espetáculo que celebra 25 anos de carreira e promete emocionar fãs de todas as gerações.

Reconhecida como uma das maiores vozes da música popular brasileira, Ana Carolina traz ao palco um repertório que marcou época, com sucessos como “Quem de Nós Dois”, “Garganta”, “Pra Rua Me Levar”, “É Isso Aí” (versão de “The Blower’s Daughter”, em parceria com Seu Jorge) e “Elevador (Livro de Esquecimento)”.

Com sua voz inconfundível, presença marcante e interpretações intensas, a artista reafirma seu lugar entre os grandes nomes da MPB, oferecendo ao público uma noite de celebração e memórias musicais.

A turnê “25 Anas” é uma produção da VALY Projetos e Eventos, com direção de Zé Eventos, e tem percorrido os principais palcos do país reunindo plateias emocionadas e elogios da crítica. Em São José, a expectativa é de casa cheia e ingressos bastante disputados.

Os ingressos estarão disponíveis em breve, e as informações oficiais sobre vendas e valores serão divulgadas nas redes sociais de @zeeventos.

