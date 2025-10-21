Boulevard Genève apresenta o primeiro Natal em crochê do Brasil em Campos do Jordão

Campos do Jordão, outubro de 2025 – O espírito natalino chega a Campos do Jordão com um toque inédito de arte e emoção. O Boulevard Genève, um dos principais cartões-postais da cidade, apresenta o primeiro Natal em crochê do Brasil, uma instalação exclusiva que promete encantar moradores e turistas durante toda a temporada. Criada pela artesã Anne Galante, a cenografia foi inteiramente produzida em crochê e tecidos, reunindo símbolos clássicos do Natal e elementos inspirados na arquitetura enxaimel do edifício.

A instalação conta com mais de 350 quilos de material artesanal, produzidos por uma equipe de 15 crocheteiras e tricoteiras, ao longo de dois meses de trabalho. Entre as peças que compõem o cenário, destacam-se uma árvore de Natal de quatro metros de altura, um Papai Noel em amigurumi em tamanho real, gnomos trapezistas, flores e presentes crochetados — tudo pensado para criar uma atmosfera de sonho e encantamento. Até os tradicionais guarda-chuvas suspensos da alameda receberam uma nova versão, com rendas e crochês, criando um efeito aéreo de luzes e texturas que promete surpreender os visitantes.

Além da cenografia artesanal, o Boulevard Genève apresentará um show de luzes cênico em sua torre icônica, que possui mais de 25 metros de altura. A iluminação especial dá início à programação de Natal no dia 1º de novembro, acompanhando a abertura oficial da temporada natalina de Campos do Jordão. Já no dia 13 de dezembro, o empreendimento celebra em grande estilo os 80 anos do fundador e 40 anos de história do Boulevard Genève, com uma parada natalina repleta de personagens clássicos, apresentação musical e a chegada oficial do Papai Noel, prometendo uma noite inesquecível.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

“O Boulevard Genève preparou um Natal inédito e exclusivo, valorizando o artesanal e celebrando a história de quem acredita em Campos do Jordão. Queremos que o público viva momentos de emoção e nostalgia, conectando o passado e o presente de forma sensorial”, afirma Caroline Formenton, empreendedora e segunda geração à frente do empreendimento.

Durante toda a temporada, o público poderá aproveitar a vila natalina para compras e experiências. São mais de 25 marcas locais reunindo produtos artesanais, moda, decoração e gastronomia, em um passeio completo pelos sabores e encantos da Serra da Mantiqueira. A programação segue até o dia 7 de janeiro de 2026, com acesso gratuito.

Sobre o Boulevard Genève

O Boulevard Genève é um centro de experiências e turismo que faz parte da história de Campos do Jordão. Nascido da antiga Malharia Genève, é considerado o maior prédio em estilo enxaimel da América Latina e um marco da identidade arquitetônica da cidade. Fundado há 40 anos, o local recebe em média mais de 1 milhão de visitantes por mês, reunindo gastronomia, compras e cultura em um só espaço. Entre os destaques estão a Choperia Baden Baden, o Matterhorn Empório e Restaurante e uma série de lojas que valorizam produtos regionais e marcas da Serra da Mantiqueira. Mais informações em boulevardgeneve.com.