Brinka Campos promete parar Campos do Jordão em comemoração ao Dia das Crianças

Playground do Brinka Campos no Centro de Eventos - Foto Sérgio Biagioni

Tudo pronto para o Brinka Campos, a festa do Dia das Crianças em Campos do Jordão. Há quase três meses equipes do Fundo Social de Solidariedade e das secretarias de Educação, Esportes, Cultura, Saúde e Turismo trabalham na organização do evento que será realizado neste sábado, dia 11 de outubro, no estádio Benedito Vaz Dias e no Centro de Eventos, ambos em Vila Abernéssia.

Campos do Jordão vai parar a partir das 13h para curtir a programação grandiosa, repleta de atrações para a criançada. Estão previstos jogos, gincanas, brinquedos infláveis, apresentações de artes marciais, atividades de aventura, como arvorismo, circuitos de bike, oficinas de pintura de rosto, apresentações musicais e muitas surpresas que só serão reveladas na hora, mas o momento principal será a distribuição de brinquedos a todas as crianças presentes.

Isso só será possível graças à sensibilidade da população jordanense e de empresas patrocinadoras que atenderam ao chamado do Fundo Social e doaram carrinhos, bonecas, bolas, entre outros itens. A participação de 400 voluntários também foi essencial para a realização do Brinka Campos.

“Preparamos um dia gratuito com esporte, cultura, games, circuito de bike, arvorismo, capoeira, artes marciais, saúde e muitos espaços para as crianças pequenas e para pessoas com deficiência. A cidade inteira é convidada. Vai ser um sábado de alegria e cuidado, do jeito que Campos do Jordão merece”, afirma Alessandra Cristina de Oliveira, presidente do Fundo Social de Solidariedade.

Confira a programação:

Brinka Campos - Sábado, 11/10, das 13h às 17h

-Games: LAN House, óculos de realidade virtual e experiências em 3D;

-Brincadeiras de rua: amarelinha, corda, elástico e cabo de guerra;

-Recreação: tobogã, pula-pula e pistas de atletismo recreativo;

-Esportes: futebol, vôlei, hóquei na grama, tênis de mesa e tênis;

-Artes marciais e capoeira;

-Circuito de bike com o L’Étape (traga seu capacete);

-Aventura com arvorismo da Altus;

-Circuito motor;

-Educação Kids: pintura facial, desenho e pintura, chute a gol, boliche, circuito PcD e berçário;

-Saúde Kids: escovação divertida, nutrição saudável, “cuidando do corpinho” e foto — tem kit na saída

-Feira de adoção com a Dani (veterinária);

-Fotos com o Motoclube e o caminhão do Corpo de Bombeiros;

-Sorteios de brinquedos a partir das 13h30 até o fim do evento.