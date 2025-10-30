Campos do Jordão realiza congresso técnico para os Jogos da Primavera

Congresso técnico será no Espaço Cultural Dr. Além, às 19h - Foto Divulgação

Os Jogos da Primavera, o maior evento esportivo de Campos do Jordão, entra na fase final de preparação com a realização do congresso técnico nesta quinta-feira, 30 de outubro, no Espaço Cultural Dr. Além. Treinadores e responsáveis pelas equipes estão convocados a participar do evento que vai definir o regulamento, as categorias e também o calendário dos jogos.

Segundo o secretário de Esportes, Marco Aurélio Zoffoli, as inscrições estão abertas até a véspera do congresso técnico. “Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo, tanto equipes quanto atletas individuais”.

A competição

O Jogos da Primavera são muito tradicionais em Campos do Jordão. A primeira edição aconteceu em 1970. São 55 anos de história promovendo o esporte jordanense com a participação de atletas locais e também de cidades vizinhas, como Taubaté, São José dos Campos, Santo Antônio do Pinhal, entre outras.

A edição de 2025 deve reunir cerca de três mil atletas disputando o título em 32 modalidades individuais, coletivas e de tabuleiro. “A gente tem xadrez, dama, dominó, buraco, tranca, além das modalidades tradicionais como futsal, basquete, vôlei, vôlei de areia, beach tennis, que é uma novidade, entre outras”, disse Marco Aurélio Zoffoli, secretário de Esportes da estância.

Com a reforma do Centro Esportivo Armando Ladeira ainda em andamento, os Jogos da Primavera serão disputados no Centro de Eventos de Vila Abernéssia, na sede da Secretaria Municipal de Esportes (antiga ACM), na Vila Paulista, e no Tênis Clube, em Capivari, que vai receber as provas de natação, modalidade que após dez anos de ausência está de volta aos jogos.

Os Jogos da Primavera serão disputados por equipes e também individualmente. “Há projetos sociais de bairros que participam, clubes tradicionais como o Beira Rio, campeão geral do ano passado, o Vila Rica e até o projeto da melhor idade e a criançada em categorias menores. É uma competição para a cidade inteira participar”, concluiu o Marco Zóffoli.

Serviço:

Congresso técnico Jogos da Primavera 2025

Data: quinta-feira, 30/10

Local: Espaço Cultural Dr. Além

Horário: 19h