Espetáculo Dom Quixote está de volta ao Natal dos Sonhos 2025

Serão mais de 30 espetáculos de música, dança e teatro - Foto @correianews

Vai começar o maior Natal dos Sonhos de todos os tempos, uma realização da prefeitura em parceria com a Fundação Lia Maria Aguiar (FLMA), que há 17 anos encanta moradores e turistas com sua programação cultural. Em 2025, Além da decoração grandiosa que promete transformar a paisagem urbana de Campos do Jordão em mundo mágico de sonho e magia, as apresentações gratuitas de música, dança e teatro prometem contagiar a todos com o espírito natalino.

Dom Quixote

Sucesso em 2024, o espetáculo Dom Quixote está de volta! Escrita por Miguel de Cervantes, a maior obra da literatura espanhola será apresentada novamente pelo núcleo de dança da FLMA. A coreografia conta as aventuras, desventuras e devaneios de um cavaleiro medieval e seu fiel escudeiro. A superprodução poderá ser vista de 14 a 16 e de 20 a 23 de novembro no palco do Parque Capivari.

Fique por dentro de tudo o que acontece em Campos do Jordão e região no Portal NetCampos. Aproveite e entre agora no nosso Canal no WhatsApp ou no Grupo do WhatsApp exclusivo de avisos rápidos e receba as notícias em primeira mão. Não perca tempo, conecte-se já!.

Concerto Ecoar

Os talentosos alunos do núcleo de música da FLMA estreiam o espetáculo Ecoar – 8º concerto infanto-juvenil. No repertório, músicas que marcaram gerações desde o romantismo de Roberto Carlos até a poesia de Gilberto Gil. Clássicos de Steave Wonder e da banda Eagles, entre outros artistas internacionais também estão no set list do espetáculo que promete uma verdadeira viagem musical. As apresentações serão de 28 a 30 de novembro e de 05 a 07 de dezembro no Parque Capivari.

O Filho da Humanidade

O núcleo de teatro preparou um espetáculo autoral para o Natal dos Sonhos 2025. Escrito pela coordenadora Viviane Santos, o Filho da Humanidade conta a história do Mestre revelado não como um mito distante, mas como alguém presente, vivo e transformador. De uma forma poética, a peça nos convida a refletir sobre a essência divina que existe em cada um de nós em busca do propósito mais profundo. As encenações serão de 12 a 14 e de 19 a 21 de dezembro no Parque Capivari.

Corrida Iluminada de Natal

Além da programação cultural, a Fundação Lia Maria Aguiar também promove a Corrida Iluminada de Natal, uma tradição que existe desde 2013 promovendo a saúde e o bem-estar. Serão 6 km de corrida, 2 km de caminhada e ainda uma Cãorrida de 2 km para você participar com o seu melhor amigo. As crianças também terão percursos especiais de 50 m a 200 m de distância. A prova será dia 20 de dezembro, com largada e chegada na praça de Vila Capivari. As inscrições serão abertas em breve. A Corrida Iluminada é um projeto do Núcleo de Saúde da FLMA, administrado pelo Instituto de Responsabilidade Social Sírio-Libanês.

Natal da Solidariedade

Além da decoração e da programação cultural, ações de solidariedade também são realizadas pela Fundação Lia Maria Aguiar, com doações em dinheiro e itens de primeira necessidade aos asilos e casas-abrigo de Campos do Jordão, incluindo presentes e roupas para os assistidos e também funcionários.

Campanhas internas também serão feitas junto aos alunos dos núcleos de música, teatro e dança com a doação de cestas de alimentos e um vale-frango, reforçando valores como empatia e solidariedade.

Natal dos Sonhos 2025 começa sexta-feira, 31 de outubro

Uma carreata conduzida por Papai Noel vai marcar a inauguração da decoração natalina dia 31 de outubro. A saída será do portal de entrada da cidade, a partir das 19h. No dia 01 de novembro, um show inédito criado pelos alunos e ex-alunos da FLMA vai abrir oficialmente o Natal dos Sonhos 2025. Até dia 21 de dezembro serão 39 apresentações dos núcleos de Dança, Música e Teatro da fundação.

Estão previstos ainda cortejos de Natal do Museu CARDE dias 02/11 - 08/11 - 09/11 - 15/11 - 16/11 - 22/11 - 23/11 - 29/11 - 30/11 - 06/12 - 07/12 -13/12 - 14/12 - 20/12 - 21/12. Horário: 15h. Saída da Loja do CARDE no centro até o Parque Capivari.