Novos radares entram em operação no Vale e Litoral Norte

Vai pegar a estrada? Então melhor pisar de leve no acelerador porque novos radares já estão monitorando a velocidade dos veículos em rodovias da Região. São, ao todo, oito equipamentos instalados no Litoral Norte e Vale do Paraíba. De acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem, os “olhos eletrônicos” fazem parte de um pacote de 50 radares que devem entrar em operação no Estado de São Paulo.

O objetivo do DER é, segundo o órgão, aumentar a segurança para evitar acidentes e salvar vidas, já que os novos radares estão em pontos considerados críticos, com alto risco de ocorrências. A escolha foi baseada em dados estatísticos e também devido ás características próprias de cada trecho. Em alguns locais, inclusive, há travessias de animais silvestres. O limite de velocidade varia entre 40 e 50 km/h. Confira a localização:

Cruzeiro - Rodovia Profº Hamilton Vieira Mendes (SP-52) - Km 218,344 – Limite: 50 km/h Lorena - Rodovia Aristeu Vieira Vilella (SP-62) - km 185,319 – Limite: 50 km/h Paraibuna - Rodovia Pedro Eroles (SP-88) - km 135,069 – Limite: 40 km/h São Sebastião - Rodovia Rio-Santos (SP-55) - km 141,220 – Limite: 40 km/h São Sebastião - Rodovia Rio-Santos (SP-55) - km 154,676 – Limite: 40 km/h São Sebastião - Rodovia Rio-Santos (SP-55) - km 177,220 – Limite: 40 km/h São Sebastião - Rodovia Rio-Santos (SP-55) - km 188,500 – Limite: 40 km/h São Luiz do Paraitinga - Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) - km 74 – Limite: 60 km/h

Segundo o DER, todos os radares estão sinalizados e visíveis aos motoristas. Com a ativação, o total de equipamentos em operação nas rodovias estaduais chega a 434.

Com informações DER.