Ubatuba ganha novo reservatório de água para as férias de verão

Novo reservatório tem capacidade para até 2 milhões de litros de água - Foto Divulgação

28 de outubro é aniversário de Ubatuba, dia em que completa 388 anos de fundação. Em comemoração à data, a cidade ganhou um novo reservatório que deve ajudar a resolver um problema histórico: a falta d’água durante o verão.

A partir das festas de final de ano e, principalmente, durante as férias de janeiro, a população de 92 mil habitantes chega a quintuplicar devido ao grande fluxo de turistas. Com isso, é comum ocorrerem falhas no abastecimento. Com o novo reservatório da Sabesp, até 2 milhões de litros de água serão disponibilizados, volume suficiente para encher duas mil caixas-d’água grandes, afirma a Sabesp.

A estrutura foi construída no bairro Perequê-Mirim e vai atender regiões com alta demanda, como os bairros Domingas Dias, Enseada, Lázaro, Santa Rita e Ribeira, aliviando o fornecimento para a área central da cidade, beneficiando os bairros Barra Seca, Vela Vista, Cais do Porto, Toninhas, Itaguá, Ponta Grossa, Iperoig, Taquaral, Morro da Pedreira e Tenório Carolina. Ao todo, mais de 25 mil pessoas deverão ser beneficiadas.

Para a gerente da Sabesp no Litoral Norte, Mônica Riccitelli, o novo reservatório do Perequê-Mirim será fundamental para a segurança hídrica de Ubatuba. “Ele vai funcionar como uma reserva estratégica essencial para a temporada de verão, reforçando a meta de universalizar o saneamento e garantir água tratada para todos os cidadãos até 2029”.

O reservatório utilizou a tecnologia alemã de dobra dupla, o que garante uma estrutura mais resistente à maresia, reduzindo os riscos de vazamentos. R$ 76 milhões foram gastos na obra, incluindo a ampliação da Estação de Tratamento de Água (ETA) Carolina. O investimento faz parte do programa Água no Litoral, que tem como objetivo ampliar o sistema de abastecimento nas cidades litorâneas de São Paulo.