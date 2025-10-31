Carreata abre hoje o Natal dos Sonhos 2025

Decoração temática foi ampliada com novos elementos - Arte Divulgação

Papai Noel chega mais cedo em Campos do Jordão e abre nesta sexta-feira, 31/10, o Natal dos Sonhos 2025. Às 19h, o bom velhinho vai inaugurar a decoração temática, que este ano ganhou novos elementos e atrações tecnológicas. Depois, em carreata, Papai Noel vai acender gradativamente a iluminação natalina passando pelas praças de Abernéssia e Vila Capivari, onde haverá apresentação do Coral da Fundação Lia Maria Aguiar.

Os elementos e adereços da decoração transformaram a paisagem urbana em cenários natalinos inesquecíveis. O impacto visual começa já no portal de entrada, que vai recepcionar os turistas literalmente com um tapete vermelho colocado nos metros finais da Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro.

A praça da Bandeira, em Vila Abernéssia, onde as crianças se divertem em gangorras, escorregadores e balanços, ganhou uma floresta musical que vai tocar músicas natalinas o tempo todo. Ao lado, no gazebo, foi montada a fábrica de brinquedos de Papai Noel, que é conectada à praça por um túnel de luzes de led.

Em Capivari, decoração inclui bolas bolas gigantes na praça, uma árvore gigante com 16 m de altura e, claro, a casa de Papai Noel. O piso terá efeitos cenográficos e a fachada da igreja de São Benedito vai receber projeções de vídeo mapping com três sessões por noite de 15 minutos cada. Já o Boulevard Geneve entra pela primeira vez na decoração temática com sua torre totalmente iluminada. Além das praças, 170 plátanos do eixo central de Campos do Jordão vão ganhar lâmpadas coloridas formando um corredor de luzes desde o portal até Vila Capivari.

A programação cultural, com espetáculos de música, dança e teatro apresentado pelos alunos da Fundação Lia Maria Aguiar será inaugurada no sábado, 01/11, com o show “Onde o Natal Acontece”, atração inédita e criada pelos alunos e ex-alunos da fundação. A apresentação será às 20h, no Parque Capivari. Segundo a Secretaria Municipal de Turismo e desenvolvimento econômico, Campos do Jordão deverá receber 1,4 milhão de visitantes durante o Natal dos Sonhos, que vai até dia 06 de janeiro.