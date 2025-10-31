Médicos e enfermeiros são capacitados para atender pacientes em parada cardíaca

32 profissionais participam do curso com aulas teóricas e práticas - Foto Sérgio Biagioni

Profissionais da saúde de Campos do Jordão vão passar o fim de semana na sala de aula. Eles participam do Curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAV), um treinamento de chancela internacional criado pela American Heart Association, organização dos Estados Unidos que atua no combate a doenças do coração.

A capacitação é feita a cada dois anos. “É uma reciclagem, nossos profissionais já possuem o curso e agora é uma atualização para oferecerem o melhor atendimento não somente à população e turistas, mas aos moradores de São Bento do Sapucaí e Santo Antônio do Pinhal”, afirmou o Dr. João Vitor de Oliveira da Silva, diretor clínico do Complexo Municipal.

O curso

O Curso de Suporte Avançado de Vida Cardiovascular (SAV) aborda os protocolos da American Heart Association para o tratamento de um paciente em parada cardiorrespiratória, desde a identificação dos sinais e sintomas de infarto ou AVC (Acidente Vascular Cerebral) até o atendimento emergencial com manobras de ressuscitação. As aulas teóricas e práticas são ministradas pela Fundação Roberto Rocha Brito, que oferece treinamentos técnico-científicos na área da saúde.

“Agora são cinco compressões abdominais, conhecidas como Manobra de Heimlich, seguidas de cinco tapas nas costas. Antigamente isso era feito apenas em crianças, mas agora os tapas nas costas também devem ser feitos no adulto pois trazem um melhor desfecho”, explicou Segundo o médico e instrutor do curso, Filippe Martins Miranda, referindo-se às manobras de desengasgo, que acabaram de ser atualizadas.

Técnicos e auxiliares de enfermagem das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) já passaram pelo treinamento de suporte básico de vida. Agora é a vez de médicos e enfermeiros receberem a capacitação o curso avançado. 32 profissionais divididos em duas turmas ficam até dominigo, 02/11, aprimorando seus conhecimentos. Ao final do curso é aplicada uma prova que exige, no mínimo, 84% de acerto para aprovação e emissão do certificado da American Heart Association.